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Prefeitura abre concurso público com 118 vagas a partir do ensino fundamental e salários de até R$ 13 mil

Oportunidades são para a cidade de Iretama, no Paraná

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14:33

Concurso público
Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Prefeitura de Iretama, no Paraná, abriu um novo concurso público com vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame prevê contratação imediata e formação de cadastro reserva para diversas áreas da administração municipal.

Concurso de Iretama

Concurso de Iretama por Reprodução
Concurso de Iretama por Reprodução
Concurso de Iretama por Reprodução
Concurso de Iretama por Reprodução
Concurso de Iretama por Reprodução
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Concurso de Iretama por Reprodução

Inscrições

As inscrições começaram nesta terça-feira (27) e seguem até as 23h59 do dia 25 de junho de 2026, exclusivamente pela internet, no site da Fundação FAFIPA, organizadora do concurso.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade do cargo: R$ 70 para funções de nível fundamental, R$ 90 para cargos de nível médio e técnico e R$ 130 para cargos de nível superior. O pagamento poderá ser efetuado até 26 de junho de 2026.

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Inscrições

Entre os cargos ofertados estão auxiliar de limpeza, cozinheiro, motorista, operador de máquinas, assistente administrativo, monitor de sala de aula, técnico em enfermagem, professor, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, procurador jurídico, entre outros. Os salários iniciais chegam a R$ 13.083,81 para o cargo de médico psiquiatra.

O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência e candidatos afrodescendentes, além de prever cadastro reserva para diversos cargos. Ao todo, há oportunidades com jornadas entre 20 e 40 horas semanais.

Etapas do concurso

O processo seletivo contará com diferentes etapas, conforme o cargo pretendido. Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Também haverá prova discursiva para o cargo de procurador jurídico, prova prática para funções como motorista, mecânico, operador de máquinas, eletricista e técnico em enfermagem, além de prova de títulos para professores, técnico em informática, técnico em enfermagem e cargos de nível superior.

As provas objetivas serão aplicadas no município de Iretama, em data prevista no cronograma do edital, podendo ocorrer também em cidades próximas caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade local. Os candidatos precisarão atingir pelo menos 50 pontos para serem aprovados na etapa objetiva.

Segundo o edital, o concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

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Concurso Público Prefeitura

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