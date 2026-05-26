EMPREGO

A partir do ensino fundamental: prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil

Oportunidades são para Prefeitura de Zabelê, na Paraíba

Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 20:15

Concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Zabelê, na Paraíba, está com inscrições abertas para concurso público com oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 8 mil.

O certame oferece vagas para diversas áreas da administração municipal, contemplando cargos como professor, assistente administrativo, motorista, técnico em enfermagem, enfermeiro, psicólogo, assistente social, auxiliar de serviços gerais, entre outras funções, além da formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora. Para participar, o candidato deve preencher o formulário eletrônico, anexar a documentação exigida e efetuar o pagamento da taxa correspondente ao cargo escolhido.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Etapas da prova

O concurso será realizado em etapas, conforme a função pretendida. A primeira fase será composta por prova objetiva, aplicada a todos os candidatos, com questões de múltipla escolha envolvendo conteúdos como Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Informática, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.

Para determinados cargos, haverá ainda prova prática, especialmente para funções que exigem habilidades operacionais ou condução de veículos. Essa etapa terá caráter eliminatório e classificatório, sendo exigido desempenho mínimo para aprovação. Já para cargos da área de educação e algumas funções de nível superior, o certame também contará com prova de títulos, na qual serão avaliados certificados de especialização, mestrado, doutorado e experiência profissional comprovada.