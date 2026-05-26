MADE IN BAHIA

Mercado ganha ecossistema de comunicação com base em dados e inteligência

Grupo Engenho reúne publicidade, live marketing e inteligência digital em uma estrutura com mais de 100 profissionais e projeta expansão nacional

Donaldson Gomes

Publicado em 26 de maio de 2026 às 19:17

Márcio Viana, Laura Passos e Carla Brayner Crédito: Divulgação

Três empresas baianas com atuação nacional anunciaram a criação do Grupo Engenho, um ecossistema de comunicação que reúne publicidade, live marketing e inteligência digital, em uma operação integrada com mais de 100 profissionais e presença em seis capitais brasileiras. Com operações em Salvador, Aracaju, Recife, Manaus, Brasília e São Paulo e capacidade de atendimento nacional, o grupo reúne dentro da mesma estrutura serviços de experiência de marca, produção de conteúdo, comunicação digital, gestão de reputação, influência, monitoramento, e inteligência de dados. Trazendo a experiência de mais de 40 anos de mercado por ser formado por três renomadas agências de comunicação, o Grupo tem à frente Laura Passos, pela Engenhonovo, Márcio Viana, pela Plural, e Carla Brayner, pela COM Inteligência de Mercado.

Segundo Márcio Viana, mais do que uma união administrativa entre empresas, a iniciativa responde diretamente a uma mudança no comportamento das marcas e na dinâmica da comunicação contemporânea. “As corporações passaram a demandar mais velocidade, inteligência integrada e capacidade de adaptação constante. O modelo tradicional, em que diferentes fornecedores trabalham de forma isolada, já não atende a muitas exigências do mercado atual. A criação do Grupo Engenho nasce justamente da necessidade de integrar competências, simplificar processos e gerar respostas mais rápidas e eficientes para os clientes”, afirma. O publicitário reafirma que os processos de comunicação atual deixaram de funcionar em guetos e hoje estão conectados o tempo inteiro trazendo como desafio a integração dessas diversas áreas sem perder criatividade, agilidade e inteligência estratégica.

O grupo também vem investindo em uma estrutura própria voltada à produção de conteúdo e resposta rápida para clientes de diferentes segmentos. Entre os recursos já disponíveis estão estúdios de podcast, fotografia e vídeo com infraestrutura audiovisual completa, operação de monitoramento digital com softwares especializados, e equipes multidisciplinares voltadas à criação e gestão de conteúdo em tempo real. Para as lideranças do grupo, este sistema consegue atender clientes dos setores de varejo, shopping centers, energia, saúde, turismo e governo, entre outros, com operações realizadas em centenas de cidades brasileiras.

Imersões internacionais, reinvenção do modelo e expansão

A criação do Grupo Engenho começou a partir de um processo de reinvenção interna realizado ao longo dos últimos anos. Seus sócios participaram de imersões em Nova Iorque, nos Estados Unidos, visitando agências, centros de inovação e empresas de comunicação em busca de novos modelos de atuação. Além das experiências internacionais, o grupo também promoveu discussões internas, contratou consultorias especializadas e testes operacionais para desenvolver um formato mais integrado e adaptável às mudanças do mercado. “Percebemos que adaptação deixou de ser diferencial e que hoje ela é uma necessidade permanente para qualquer empresa que queira continuar relevante”, declara Márcio Viana.

O Grupo Engenho projeta ampliar sua atuação em novos mercados brasileiros nos próximos anos e, entre as prioridades, estão o fortalecimento da operação no Centro-Oeste, onde o grupo já atua há mais de 15 anos, e a retomada da presença no mercado sergipano. A estratégia também inclui ampliar a atuação nacional, apostando no diferencial competitivo de oferecer estrutura robusta com custo operacional regional. Segundo dados do setor e já presentes no radar da equipe, os investimentos em marketing de influência e comunicação digital estão entre os segmentos que mais crescem no país.

Origem na cultura de inquietação

A origem do Grupo Engenho também está ligada ao perfil de seus fundadores e à cultura construída pelas empresas ao longo das últimas décadas. Para Márcio Viana, a inquietação criativa e a busca constante por evolução sempre fizeram parte da identidade das empresas que hoje integram o grupo. “Somos movidos pela curiosidade, pela necessidade de evolução e pela vontade de construir soluções novas o tempo inteiro. Existe uma cultura muito forte de colaboração, criatividade e adaptação dentro das nossas empresas e valorizamos muito o clima organizacional e o trabalho realizado com alegria, leveza e positividade”, aponta.