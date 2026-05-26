MERCADO DE TRABALHO

Profissionais debatem carreira na indústria petroquímica e cibersegurança no Bahia Oil & Gas Energy 2026

Braskem íntegra a programação do evento com apresentações de cases e rodada de negócios, além de receber visitantes no Polo Industrial de Camaçari

Donaldson Gomes

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:48

Visitantes poderão ir até áreas da Braskem no Polo Industrial de Camaçari Crédito: Ricardo Fontes / Divulgação Braskem

Profissionais da Braskem participarão de painéis sobre cibersegurança e carreira na indústria petroquímica durante o Bahia Oil & Gas Energy 2026, que será realizado de 27 a 29 de maio, no Centro de Convenções de Salvador. Considerado o principal encontro do setor de petróleo e gás das regiões Norte e Nordeste do Brasil, o evento, que tem entrada gratuita, promoverá um ambiente de negócios setorial com conferências, área de exposição, encontros de negócios e arenas temáticas.

Na quinta-feira (28), às 18h20, Isaac Araújo, representante do time de Cibersegurança da Braskem na Bahia, participará de um congresso científico no evento, no qual apresentará o case de sucesso da implantação do Sistema de Gestão de Ativos de Automação, trabalho desenvolvido em conjunto com as especialistas em cibersegurança da Braskem, Emanuela Paranhos e Lorena Nunes. Na Arena de Negócios, o especialista de Suprimentos Rogério Andrade Souza representará a Braskem em uma rodada voltada à aproximação comercial, na qual empresas fornecedoras e compradoras poderão realizar transações diretamente.

“Estar presente no principal encontro do setor de petróleo e gás da região é uma oportunidade estratégica para ampliar o diálogo sobre inovação, competitividade, sustentabilidade e transição energética, temas essenciais para o futuro da indústria. Acreditamos que eventos como este fortalecem conexões, impulsionam novos negócios e contribuem para o crescimento econômico regional, valorizando toda a cadeia produtiva”, afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.