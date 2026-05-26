Profissionais debatem carreira na indústria petroquímica e cibersegurança no Bahia Oil & Gas Energy 2026

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Donaldson Gomes
Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:48
Profissionais da Braskem participarão de painéis sobre cibersegurança e carreira na indústria petroquímica durante o Bahia Oil & Gas Energy 2026, que será realizado de 27 a 29 de maio, no Centro de Convenções de Salvador. Considerado o principal encontro do setor de petróleo e gás das regiões Norte e Nordeste do Brasil, o evento, que tem entrada gratuita, promoverá um ambiente de negócios setorial com conferências, área de exposição, encontros de negócios e arenas temáticas.
Na quinta-feira (28), às 18h20, Isaac Araújo, representante do time de Cibersegurança da Braskem na Bahia, participará de um congresso científico no evento, no qual apresentará o case de sucesso da implantação do Sistema de Gestão de Ativos de Automação, trabalho desenvolvido em conjunto com as especialistas em cibersegurança da Braskem, Emanuela Paranhos e Lorena Nunes. Na Arena de Negócios, o especialista de Suprimentos Rogério Andrade Souza representará a Braskem em uma rodada voltada à aproximação comercial, na qual empresas fornecedoras e compradoras poderão realizar transações diretamente.
“Estar presente no principal encontro do setor de petróleo e gás da região é uma oportunidade estratégica para ampliar o diálogo sobre inovação, competitividade, sustentabilidade e transição energética, temas essenciais para o futuro da indústria. Acreditamos que eventos como este fortalecem conexões, impulsionam novos negócios e contribuem para o crescimento econômico regional, valorizando toda a cadeia produtiva”, afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.
Carreira na indústria e visita técnica - Já na sexta-feira (29), último dia do Bahia Oil & Gas Energy, na Arena Comercial, às 15h, o analista sênior de Pessoas e Organização da Braskem na Bahia, Ademi Bezerra, participará de um painel que debaterá os talentos do futuro e as carreiras profissionais no setor de petróleo e gás. Pela manhã, um grupo de participantes do evento fará uma visita técnica à unidade de Químicos 1 (Q1) da Braskem, no Polo Industrial de Camaçari, como parte do Circuito Petroquímico, uma das experiências que integram a programação oficial do evento. Durante a visita, eles conhecerão de perto as instalações da unidade, os procedimentos operacionais, as ações de ecoeficiência desenvolvidas e as práticas de segurança que são referência na indústria química.