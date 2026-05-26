ECONOMIA

Dados oficiais contestam fala de Luciano Huck sobre economia de cidade baiana e Bolsa Família

Após polêmica no Fórum Esfera sobre Senhor do Bonfim, Ministério do Desenvolvimento Social rebate tese de dependência e mostra raio-x real do PIB municipal.

Matheus Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:00

Luciano Hulk Crédito: Reprodução

As recentes declarações do apresentador Luciano Huck durante o Fórum Esfera acenderam um debate intenso sobre as engrenagens de emancipação social e o impacto real dos programas de transferência de renda no Nordeste.

Ao citar o caso específico de Senhor do Bonfim, município localizado no centro-norte da Bahia, Huck questionou a eficácia da chamada "porta de saída" do Bolsa Família, sugerindo que o benefício criaria amarras na economia local. Contudo, o confronto direto entre a fala do comunicador e os indicadores oficiais do governo causou uma forte disputa estatística.

Luciano Huck em Senhor do Bonfim-BA 1 de 2

Em seu painel no evento empresarial, Huck afirmou que, segundo relatos do prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Muniz de Azevedo Junior, 56% da atividade econômica do município depende diretamente do Bolsa Família, o que geraria um desincentivo à busca por emprego formal.

A estrutura real da economia de Senhor do Bonfim

A resposta técnica veio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), que contestou a matemática apresentada no fórum. Dados do governo federal apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) do município baiano possui bases tradicionais de mercado e não é composto majoritariamente pelo benefício social:

Setor de Serviços: responde por 55% da atividade econômica agregada da cidade;

Indústria e Agropecuária: somam juntas 15% do PIB local.

Embora o dinheiro do Bolsa Família represente um combustível essencial para o comércio de bairro, os relatórios oficiais provam que a riqueza gerada na região depende das forças produtivas locais, desidratando a tese de dependência absoluta da economia municipal.

O elevador social e as redes de apoio na ponta

Para além da disputa local, a repercussão tocou em um diagnóstico estrutural do país: a lentidão da mobilidade social de longo prazo. Citando relatórios consolidados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a discussão relembrou que uma família brasileira na base da pirâmide pode levar até nove gerações para alcançar a classe média.

Especialistas em políticas públicas reforçam que o avanço deste indicador depende de fatores externos ao desenho do programa social.

A emancipação real das famílias baianas passa por investimentos em infraestrutura social, como a oferta de vagas em creches de tempo integral, qualificação profissional adaptada ao mercado regional e políticas macroeconômicas focadas em empregos formais.