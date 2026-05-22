SONHO REALIZADO

Luciano Huck volta a Senhor do Bonfim e mostra como ficou reforma de hamburgueria baiana

Apresentador retornou a Senhor do Bonfim para entregar reforma completa de hamburgueria que pediu ajuda ao ‘Domingão’

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:25

Luciano Huck Crédito: Reprodução

Luciano Huck voltou a movimentar Senhor do Bonfim nesta sexta-feira (22) ao retornar ao município para entregar a reforma completa da hamburgueria Divino Burguer, no interior da Bahia.

A transformação do estabelecimento aconteceu após os proprietários enviarem cartas ao programa Domingão com Huck pedindo ajuda para melhorar o espaço e impulsionar o negócio da família.

Luciano Huck em Senhor do Bonfim-BA 1 de 2

Segundo Andrea, uma das donas da hamburgueria, o contato com a produção aconteceu depois de anos insistindo para que a história deles fosse conhecida pelo apresentador. “Depois de quatro anos escrevendo para ele, Luciano veio conhecer nossa história de perto”, contou a empresária.

A entrega da reforma atraiu moradores da cidade, que acompanharam a chegada do apresentador e a inauguração do novo espaço reformado. A hamburgueria ganhou uma transformação completa na estrutura, passando por mudanças no ambiente e modernização do espaço para receber os clientes.

A movimentação em torno da visita de Huck tomou conta das ruas de Senhor do Bonfim, município localizado a cerca de 375 quilômetros de Salvador.

Com mais de 78 mil habitantes, a cidade é considerada um dos principais polos urbanos do centro-norte baiano e frequentemente recebe grande repercussão quando celebridades aparecem na região.