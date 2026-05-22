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Bruno Gagliasso abre o jogo sobre ‘Surubão de Noronha’ e admite ainda ter carinho por ex-amiga Fernanda Paes Leme

Ator comentou rumores antigos envolvendo festas em Noronha e explicou relação atual com a apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:40

Fernanda Paes Leme desabafou publicamente sobre afastamento de Bruno Gagliasso
Fernanda Paes Leme desabafou publicamente sobre afastamento de Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução

Bruno Gagliasso voltou a falar sobre o famoso “Surubão de Noronha” e comentou pela primeira vez com mais detalhes como ele e Giovanna Ewbank reagiram à repercussão da história que viralizou nas redes sociais anos atrás.

Durante participação no videocast “Conversa vai, conversa vem”, o ator brincou sobre o assunto e afirmou que nunca existiu a suposta festa envolvendo famosos em Fernando de Noronha.

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e família

Giovanna e Titi em Caraíva por Reprodução
Bruno Gagliasso e Titi por Reprodução
Bruno Gagliasso, Bless, Titi, Giovanna Ewbank e Zyan por Reprodução / Redes Sociais
Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por Reprodução / Instagram
Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por Reprodução / Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão renovar os votos por Reprodução
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Títi mudou de visual por Reprodução | Instagram
Títi mudou de visual por Reprodução | Instagram
Giovanna Ewbank e Títi por Reprodução | Instagram
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Giovanna e Titi em Caraíva por Reprodução

Em entrevista ao O Globo, Bruno disse que chegou a achar graça da situação justamente porque o rumor ganhou proporções gigantescas sem nunca ter acontecido de verdade. “Como amaria ter participado do Surubão, mas não rolou. Não me convidaram”, brincou o ator durante a entrevista.

Bruno contou que, quando a história começou a circular, Giovanna Ewbank ficou mais impactada com a repercussão do que ele próprio.

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O ator afirmou que sempre encarou o assunto com humor e revelou que os dois decidiram entrar na brincadeira depois que o tema virou praticamente uma lenda da internet.

Ele também negou rumores sobre relacionamento aberto e disse que o casal nunca teve esse tipo de dinâmica. “Eu e Giovanna não temos relação aberta, não recebemos convidados”, afirmou.

O ator comentou ainda que nunca soube exatamente como o boato começou, mas acredita que a mistura de viagens, famosos e festas em Noronha ajudou a alimentar o imaginário do público.

Além do assunto envolvendo o “Surubão”, Bruno também falou sobre o afastamento de Fernanda Paes Leme, amiga de longa data dele e de Giovanna Ewbank.

O ator explicou que os dois nunca brigaram, mas que a vida acabou levando cada um para caminhos diferentes. Bruno afirmou que continua tendo carinho por Fernanda e disse acreditar que amizades também passam por ciclos naturais de aproximações e afastamentos. “A gente também tem que aceitar que as pessoas se afastam, tomam rumos diferentes”, declarou.

Segundo o ator, eles ainda se encontram em festas, eventos e através de amigos em comum, mantendo uma relação respeitosa e tranquila.

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