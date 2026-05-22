GENTILEZA

Dia do Abraço (22 de maio): veja mensagens gentis para mandar no WhatsApp de amigos, clientes e companheiros

Frases prontas para amigos, parceiros e clientes viralizam nas redes por transmitirem carinho, acolhimento e afeto de um jeito simples e verdadeiro

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:54

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

O Dia do Abraço, celebrado em 22 de maio, costuma movimentar o WhatsApp com mensagens cheias de carinho, saudade e conexão emocional. Em tempos de rotina acelerada e relações cada vez mais digitais, muita gente aproveita a data para lembrar pessoas importantes de que elas continuam sendo especiais.

Nas redes sociais, mensagens mais humanas e naturais têm chamado atenção justamente por parecerem conversas reais. Psicólogos apontam que pequenos gestos de afeto ajudam a fortalecer vínculos e criam sensação de acolhimento, principalmente em períodos de cansaço emocional e excesso de pensamentos.

Para enviar para amigos

1. Hoje é Dia do Abraço e eu só queria agradecer por ter uma amizade que faz a vida parecer mais leve mesmo nos dias difíceis.

2. Tem abraço de amigo que parece um descanso para a mente cansada. O seu sempre foi assim para mim.

3. Algumas amizades abraçam a gente até de longe. Feliz Dia do Abraço para alguém muito especial na minha vida.

4. Obrigado por sempre encontrar um jeito de trazer calma, risada e acolhimento para os meus dias.

5. Hoje eu só queria mandar um abraço apertado em forma de mensagem e lembrar o quanto sua amizade faz bem para mim.

6. Tem gente que aparece na vida da gente e vira abrigo emocional. Você é uma dessas pessoas.

7. Mesmo com a correria da vida, espero que você nunca esqueça o quanto é importante para mim.

8. Feliz Dia do Abraço para alguém que sabe acolher até no silêncio.

9. Algumas amizades conseguem deixar qualquer fase mais suportável. Obrigado por isso.

10. Hoje lembrei de quantas vezes sua presença fez diferença sem nem perceber.

11. Que nunca faltem abraços sinceros, conversas leves e pessoas boas ao seu redor.

12. Você é daqueles amigos que deixam marcas bonitas no coração da gente para sempre.

13. Hoje eu só queria desejar que a vida devolva para você todo o carinho que espalha por aí.

14. Tem abraço de amigo que vale mais do que qualquer conselho. O seu sempre me acalma.

15. Feliz Dia do Abraço para alguém que faz o mundo parecer menos pesado.

10 benefícios do abraço à saúde 1 de 10

Para enviar para namorados, maridos e esposas

16. Seu abraço continua sendo meu lugar favorito depois de um dia cansativo.

17. Hoje é Dia do Abraço e tudo o que eu queria era alguns minutos abraçado com você esquecendo o resto do mundo.

18. Tem abraço seu que consegue acalmar coisas em mim que nem palavras conseguem explicar.

19. Amar você também é encontrar paz nos pequenos momentos do dia.

20. Algumas pessoas passam pela vida da gente. Você virou casa para o meu coração.

21. Seu abraço sempre teve aquele efeito de fazer o caos ficar menor.

22. Hoje eu só queria agradecer por existir alguém que me faz sentir acolhido até em silêncio.

23. Tem amor que não precisa de exagero para ser enorme. O nosso é assim.

24. Seu abraço continua sendo um dos poucos lugares onde minha mente desacelera de verdade.

25. Feliz Dia do Abraço para a pessoa que mais me faz sentir paz no mundo.

26. Algumas relações cansam. A nossa sempre trouxe leveza para minha vida.

27. Hoje lembrei de quantas vezes você me salvou emocionalmente só me abraçando em silêncio.

28. Se existir um lugar onde meu coração realmente descansa, provavelmente é perto de você.

29. Seu abraço sempre parece dizer ‘fica tranquilo, eu estou aqui’.

30. Hoje eu só queria passar o dia inteiro abraçado com você sem pressa de nada.

Para enviar para clientes

31. Hoje é Dia do Abraço e eu gostaria de agradecer pela confiança, parceria e carinho construídos ao longo da caminhada.

32. Algumas relações profissionais também criam afeto, respeito e admiração verdadeira. Obrigado por isso.

33. Trabalhar com pessoas gentis faz toda diferença no dia a dia. Feliz Dia do Abraço.

34. Hoje eu só queria desejar uma rotina mais leve, tranquila e cheia de coisas boas para você.

35. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho e pela parceria construída com tanto respeito.

36. Algumas conexões profissionais acabam deixando carinho também na vida da gente.

37. Feliz Dia do Abraço para alguém que faz parte da minha trajetória com tanta confiança e parceria.

38. Hoje mando um abraço cheio de gratidão por todo apoio e respeito ao longo do caminho.

39. Que nunca faltem pessoas sinceras, acolhedoras e humanas ao seu redor.

40. Trabalhar com respeito e confiança torna tudo mais leve e especial.

41. Hoje eu só queria desejar saúde, paz e muitos momentos felizes para você e sua família.

42. Algumas parcerias profissionais se tornam especiais justamente pela forma humana como acontecem.

43. Feliz Dia do Abraço e muito obrigado por caminhar junto comigo nessa trajetória.

44. Mais do que negócios, algumas relações deixam gratidão verdadeira. A nossa é assim para mim.