Frase do dia do Estoicismo: 'Quanto mais valorizamos coisas fora do nosso controle, menos controle temos' - a reflexão de Epicteto sobre ansiedade e frustração

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:00
Grande parte da ansiedade nasce da tentativa de controlar o que está fora das próprias mãos. A reação de outras pessoas, o futuro, resultados, reconhecimento e até relacionamentos costumam provocar sofrimento justamente porque nem tudo pode ser conduzido da maneira desejada. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente por chamar atenção para esse desgaste emocional silencioso.
Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto defendia que a paz emocional depende da capacidade de diferenciar aquilo que realmente pertence às próprias escolhas daquilo que nunca esteve sob controle completo.
10 curiosidades sobre Epicteto
A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de pensamentos, necessidade de aprovação e ansiedade constante sobre o futuro. Em muitos casos, as pessoas vivem emocionalmente presas a expectativas impossíveis de controlar.
Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sofrer esperando atitudes específicas dos outros, criar cenários na mente o tempo inteiro, tentar controlar resultados ou sentir frustração permanente por coisas que não dependiam apenas de si mesmo.
O pensamento estoico não propõe indiferença emocional ou ausência de sentimentos. A ideia central está mais ligada à preservação da própria energia mental diante daquilo que não pode ser completamente dominado.
Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões estoicas à redução da ansiedade e ao desenvolvimento de inteligência emocional em períodos de pressão psicológica.
Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um mundo onde muita gente tenta controlar tudo ao redor, Epicteto lembra que a necessidade excessiva de controle também pode se transformar em sofrimento.