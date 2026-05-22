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Frase do dia do Estoicismo: 'Quanto mais valorizamos coisas fora do nosso controle, menos controle temos' - a reflexão de Epicteto sobre ansiedade e frustração

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre expectativas, desgaste emocional e a dificuldade de aceitar aquilo que não depende de nós

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:00

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano.
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

Grande parte da ansiedade nasce da tentativa de controlar o que está fora das próprias mãos. A reação de outras pessoas, o futuro, resultados, reconhecimento e até relacionamentos costumam provocar sofrimento justamente porque nem tudo pode ser conduzido da maneira desejada. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente por chamar atenção para esse desgaste emocional silencioso.

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto defendia que a paz emocional depende da capacidade de diferenciar aquilo que realmente pertence às próprias escolhas daquilo que nunca esteve sob controle completo.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de pensamentos, necessidade de aprovação e ansiedade constante sobre o futuro. Em muitos casos, as pessoas vivem emocionalmente presas a expectativas impossíveis de controlar.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sofrer esperando atitudes específicas dos outros, criar cenários na mente o tempo inteiro, tentar controlar resultados ou sentir frustração permanente por coisas que não dependiam apenas de si mesmo.

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O pensamento estoico não propõe indiferença emocional ou ausência de sentimentos. A ideia central está mais ligada à preservação da própria energia mental diante daquilo que não pode ser completamente dominado.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões estoicas à redução da ansiedade e ao desenvolvimento de inteligência emocional em períodos de pressão psicológica.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um mundo onde muita gente tenta controlar tudo ao redor, Epicteto lembra que a necessidade excessiva de controle também pode se transformar em sofrimento.

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