REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Quanto mais valorizamos coisas fora do nosso controle, menos controle temos' - a reflexão de Epicteto sobre ansiedade e frustração

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre expectativas, desgaste emocional e a dificuldade de aceitar aquilo que não depende de nós

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:00

O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. Crédito: Reprodução

Grande parte da ansiedade nasce da tentativa de controlar o que está fora das próprias mãos. A reação de outras pessoas, o futuro, resultados, reconhecimento e até relacionamentos costumam provocar sofrimento justamente porque nem tudo pode ser conduzido da maneira desejada. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente por chamar atenção para esse desgaste emocional silencioso.

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto defendia que a paz emocional depende da capacidade de diferenciar aquilo que realmente pertence às próprias escolhas daquilo que nunca esteve sob controle completo.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de pensamentos, necessidade de aprovação e ansiedade constante sobre o futuro. Em muitos casos, as pessoas vivem emocionalmente presas a expectativas impossíveis de controlar.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sofrer esperando atitudes específicas dos outros, criar cenários na mente o tempo inteiro, tentar controlar resultados ou sentir frustração permanente por coisas que não dependiam apenas de si mesmo.

O pensamento estoico não propõe indiferença emocional ou ausência de sentimentos. A ideia central está mais ligada à preservação da própria energia mental diante daquilo que não pode ser completamente dominado.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões estoicas à redução da ansiedade e ao desenvolvimento de inteligência emocional em períodos de pressão psicológica.