Frase do dia da Psicologia: 'O homem não deveria perguntar qual o sentido da vida, mas reconhecer que é ele quem está sendo questionado pela vida' - a reflexão de Viktor Frankl

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:24
Em algum momento, muita gente já se perguntou qual é o verdadeiro sentido da vida. A reflexão de Viktor Frankl atravessou gerações justamente porque propõe uma inversão desconfortável dessa pergunta: talvez não seja a vida que precise dar respostas às pessoas, mas as pessoas que precisam responder àquilo que a própria vida exige delas.
Sobrevivente dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Frankl desenvolveu grande parte de sua teoria observando como o ser humano reage diante do sofrimento, das perdas e da sensação de vazio.
8 curiosidades sobre Viktor Frankl
Criador da logoterapia, linha da psicologia baseada na busca de sentido da vida, ele defendia que propósito não surge apenas em momentos felizes ou extraordinários. Muitas vezes, o sentido aparece justamente na maneira como alguém enfrenta dificuldades, responsabilidades e escolhas difíceis.
A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de estímulos, produtividade constante e sensação de viver no automático. Em muitos casos, as pessoas passam anos esperando alguma grande resposta externa enquanto se sentem emocionalmente desconectadas da própria existência.
Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sensação de vazio mesmo após conquistas, dificuldade de encontrar direção, rotina sem significado emocional ou impressão de que os dias apenas se repetem sem propósito verdadeiro.
O pensamento de Frankl não propõe uma resposta pronta sobre o sentido da vida. A ideia central está mais ligada à responsabilidade individual diante das próprias escolhas, relações e atitudes.
Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões de Frankl à importância de construir propósito através de vínculos humanos, valores pessoais e maneiras de enfrentar sofrimento e desafios.
Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente procura desesperadamente alguma resposta externa para preencher o vazio emocional, Viktor Frankl lembra que a própria vida também espera respostas de cada pessoa.