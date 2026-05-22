Aos 70 anos, goleiro choca ao voltar aos gramados e disputar jogo oficial na Espanha

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:00
O ex-goleiro Ángel Mateos voltou a viver um momento especial no futebol no último dia 3 de maio. Aos 70 anos, ele disputou uma partida oficial pelo Colunga, clube da quinta divisão da Espanha, durante confronto contra o Praviano.
Atualmente preparador de goleiros da equipe, Mateos foi escalado por cerca de 20 minutos em um jogo marcado por forte chuva. Mesmo com o tempo afastado das competições oficiais, conseguiu fazer uma defesa importante em chute rasteiro do adversário.
Ángel Mateos
O retorno teve caráter simbólico. Como as duas equipes já não disputavam objetivos na tabela, o Colunga decidiu homenagear o profissional, que soma décadas de dedicação ao futebol.
Durante o tempo em campo, o goleiro também sofreu um gol em cobrança de escanteio, antes de ser substituído sob aplausos dos torcedores presentes.
Ángel Mateos iniciou a carreira há cerca de 50 anos e encerrou sua trajetória no futebol federado em 1998. Desde então, continuou atuando em competições amadoras até assumir a função de treinador de goleiros, cargo que ocupa atualmente no clube espanhol.
Segundo o jornal Marca, o veterano aceitou participar da partida com a condição de que sua presença não interferisse no resultado ou prejudicasse a competição.
De acordo com o Guinness World Records, o jogador mais velho a disputar uma partida oficial é o egípcio Ezzeldin Bahader, que entrou em campo aos 74 anos e completou 90 minutos em um jogo válido pela terceira divisão do Egito.