FORA DE CAMPO

Qual a fortuna de Neymar? Patrimônio do craque deixa Ancelotti 'no chinelo'; compare

Diferença entre jogador e técnico chama atenção e reflete trajetórias distintas dentro e fora de campo

Fernanda Varela

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06:00

Ancelotti x Neymar Crédito: Reprodução

A diferença de patrimônio entre Neymar e Carlo Ancelotti escancara o abismo financeiro entre um astro global e um treinador consagrado. Enquanto o camisa 10 construiu uma fortuna bilionária, o técnico da Seleção Brasileira acumula valores muito menores, mesmo com décadas de sucesso no futebol europeu.

Estimativas apontam que Neymar soma cerca de R$ 6,5 bilhões em patrimônio, segundo a Forbes. O valor coloca o atacante entre os atletas mais ricos do mundo, impulsionado não só pelos salários, mas também por contratos publicitários e negócios fora dos gramados.

Mansão de Neymar 1 de 10

Já Ancelotti, apesar da carreira vitoriosa, aparece com cifras bem mais modestas. Sites especializados indicam que a fortuna do italiano gira entre US$ 50 milhões e US$ 54 milhões, o equivalente a algo entre R$ 280 milhões e R$ 310 milhões na cotação atual.

A disparidade tem explicações claras. Neymar atuou em uma era de contratos multimilionários, direitos de imagem valorizados e forte presença comercial global. Além disso, tornou-se uma marca internacional, ampliando ganhos fora do futebol.

Ancelotti, por outro lado, teve carreira como jogador em um período menos lucrativo e passou a ganhar cifras mais altas apenas como treinador. Atualmente, no comando da Seleção Brasileira, ele recebe salário na casa dos R$ 5 milhões mensais.

Mesmo distante dos bilhões do atacante, o italiano segue entre os técnicos mais bem pagos do futebol mundial, reforçando que o topo da profissão também oferece ganhos elevados, ainda que em escala menor que a dos grandes astros dentro de campo.