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Qual a fortuna de Neymar? Patrimônio do craque deixa Ancelotti 'no chinelo'; compare

Diferença entre jogador e técnico chama atenção e reflete trajetórias distintas dentro e fora de campo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06:00

Ancelotti x Neymar
Ancelotti x Neymar Crédito: Reprodução

A diferença de patrimônio entre Neymar e Carlo Ancelotti escancara o abismo financeiro entre um astro global e um treinador consagrado. Enquanto o camisa 10 construiu uma fortuna bilionária, o técnico da Seleção Brasileira acumula valores muito menores, mesmo com décadas de sucesso no futebol europeu.

Estimativas apontam que Neymar soma cerca de R$ 6,5 bilhões em patrimônio, segundo a Forbes. O valor coloca o atacante entre os atletas mais ricos do mundo, impulsionado não só pelos salários, mas também por contratos publicitários e negócios fora dos gramados.

Mansão de Neymar

Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
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Mansão de Neymar por Reprodução

Já Ancelotti, apesar da carreira vitoriosa, aparece com cifras bem mais modestas. Sites especializados indicam que a fortuna do italiano gira entre US$ 50 milhões e US$ 54 milhões, o equivalente a algo entre R$ 280 milhões e R$ 310 milhões na cotação atual.

A disparidade tem explicações claras. Neymar atuou em uma era de contratos multimilionários, direitos de imagem valorizados e forte presença comercial global. Além disso, tornou-se uma marca internacional, ampliando ganhos fora do futebol.

Ancelotti, por outro lado, teve carreira como jogador em um período menos lucrativo e passou a ganhar cifras mais altas apenas como treinador. Atualmente, no comando da Seleção Brasileira, ele recebe salário na casa dos R$ 5 milhões mensais.

Mesmo distante dos bilhões do atacante, o italiano segue entre os técnicos mais bem pagos do futebol mundial, reforçando que o topo da profissão também oferece ganhos elevados, ainda que em escala menor que a dos grandes astros dentro de campo.

Veículos de luxo de Neymar

Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
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