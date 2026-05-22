FIM!

Christina Rocha deixa o SBT pela 3ª vez e faz desabafo sobre emissora: ‘Também têm que me respeitar’

Apresentadora revelou insatisfação com mudanças no ‘Casos de Família’ e disse que talvez não tivesse voltado ao canal

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:28

Christina Rocha acusou suposto casal de forjar conflito no Casos de Família Crédito: Reprodução/SBT

Christina Rocha anunciou nesta sexta-feira (22) que está deixando o SBT pela terceira vez. A apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais explicando os motivos da decisão e fez um desabafo sobre sua relação com o canal.

Segundo Christina, já existia uma cláusula contratual prevendo a possibilidade de não renovação caso a situação permanecesse da forma como estava.

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A comunicadora afirmou que preferiu esperar o encerramento oficial do contrato antes de falar publicamente sobre o assunto por considerar uma questão de ética profissional.

Sem entrar em detalhes sobre o que exatamente causou o desgaste, Christina deixou claro que ficou insatisfeita com os rumos tomados pela emissora nos últimos meses. “Confesso que talvez eu não teria voltado se eu soubesse que ia levar para esse caminho”, declarou.

A apresentadora também afirmou respeitar as estratégias do SBT, mas ressaltou que sente que também merece respeito por parte da emissora.

Esta é a terceira saída de Christina Rocha do canal fundado por Silvio Santos. A primeira aconteceu em 2000. Depois, ela deixou a emissora novamente em 2024 e retornou em 2025 para reassumir o comando do tradicional “Casos de Família”.

O programa, porém, sofreu mudanças importantes poucos meses após o retorno da apresentadora.

Em fevereiro deste ano, o SBT alterou a grade da atração, que deixou de ser exibida diariamente e passou a ir ao ar apenas uma vez por semana, aos sábados.

Na época, Christina já havia demonstrado incômodo com a decisão e admitido surpresa com a mudança, apesar de afirmar que o programa mantinha bons índices de audiência.