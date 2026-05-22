Reality cancela votação popular e irmã de Milena, do BBB 26, perde prêmio após polêmica na final

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:00
Mile Moreira, irmã gêmea de Milena Moreira, acabou no centro de uma grande polêmica após a final do Immigrant Reality cancelar a votação popular e alterar o resultado da disputa.
A decisão foi anunciada pela produção do programa nesta quinta-feira (21), depois da identificação de supostas irregularidades no sistema de votação online.
Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a organização afirmou ter detectado “uso de bots e atividade irregular” dentro do aplicativo utilizado pelo público para votar. Com isso, toda a votação popular da final foi anulada imediatamente.
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26
A produção informou que o resultado passou a ser definido apenas pelos chamados “critérios técnicos”, incluindo desempenho acumulado nas provas e avaliações internas da comissão do reality. Com a mudança, Eliane Farmer acabou sendo anunciada como campeã do programa.
Nas redes sociais, porém, a decisão provocou revolta entre fãs de Mile Moreira, que era considerada uma das favoritas do público desde o início da competição.
Internautas acusaram o reality de manipulação e apontaram que a influenciadora teria perdido justamente após o cancelamento da votação popular.
Durante a dinâmica final, cada participante ainda recebeu o poder de retirar 50 pontos de um concorrente e entregar 50 para outro participante. Mile acabou sendo uma das mais prejudicadas nessa etapa decisiva.
Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea
A polêmica ganhou ainda mais repercussão porque, ao longo do programa, Mile já havia relatado conflitos dentro da casa e dizia sentir que alguns participantes tinham opiniões negativas sobre ela por causa da ligação com a irmã famosa do Big Brother Brasil 26.
Nas redes sociais, seguidores reclamaram da mudança repentina nas regras da final e afirmaram que passaram dias votando sem imaginar que o resultado seria desconsiderado pela produção.