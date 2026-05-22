BBB DOS GRINGOS

Reality cancela votação popular e irmã de Milena, do BBB 26, perde prêmio após polêmica na final

Mile Moreira era apontada como favorita do público, mas decisão da produção mudou resultado do programa

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:00

Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

Mile Moreira, irmã gêmea de Milena Moreira, acabou no centro de uma grande polêmica após a final do Immigrant Reality cancelar a votação popular e alterar o resultado da disputa.

A decisão foi anunciada pela produção do programa nesta quinta-feira (21), depois da identificação de supostas irregularidades no sistema de votação online.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a organização afirmou ter detectado “uso de bots e atividade irregular” dentro do aplicativo utilizado pelo público para votar. Com isso, toda a votação popular da final foi anulada imediatamente.

Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 1 de 18

A produção informou que o resultado passou a ser definido apenas pelos chamados “critérios técnicos”, incluindo desempenho acumulado nas provas e avaliações internas da comissão do reality. Com a mudança, Eliane Farmer acabou sendo anunciada como campeã do programa.

Nas redes sociais, porém, a decisão provocou revolta entre fãs de Mile Moreira, que era considerada uma das favoritas do público desde o início da competição.

Internautas acusaram o reality de manipulação e apontaram que a influenciadora teria perdido justamente após o cancelamento da votação popular.

Durante a dinâmica final, cada participante ainda recebeu o poder de retirar 50 pontos de um concorrente e entregar 50 para outro participante. Mile acabou sendo uma das mais prejudicadas nessa etapa decisiva.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea 1 de 12

A polêmica ganhou ainda mais repercussão porque, ao longo do programa, Mile já havia relatado conflitos dentro da casa e dizia sentir que alguns participantes tinham opiniões negativas sobre ela por causa da ligação com a irmã famosa do Big Brother Brasil 26.