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Reality cancela votação popular e irmã de Milena, do BBB 26, perde prêmio após polêmica na final

Mile Moreira era apontada como favorita do público, mas decisão da produção mudou resultado do programa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:00

Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

Mile Moreira, irmã gêmea de Milena Moreira, acabou no centro de uma grande polêmica após a final do Immigrant Reality cancelar a votação popular e alterar o resultado da disputa.

A decisão foi anunciada pela produção do programa nesta quinta-feira (21), depois da identificação de supostas irregularidades no sistema de votação online.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a organização afirmou ter detectado “uso de bots e atividade irregular” dentro do aplicativo utilizado pelo público para votar. Com isso, toda a votação popular da final foi anulada imediatamente.

Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26

Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
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Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
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Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram

A produção informou que o resultado passou a ser definido apenas pelos chamados “critérios técnicos”, incluindo desempenho acumulado nas provas e avaliações internas da comissão do reality. Com a mudança, Eliane Farmer acabou sendo anunciada como campeã do programa.

Nas redes sociais, porém, a decisão provocou revolta entre fãs de Mile Moreira, que era considerada uma das favoritas do público desde o início da competição.

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Internautas acusaram o reality de manipulação e apontaram que a influenciadora teria perdido justamente após o cancelamento da votação popular.

Durante a dinâmica final, cada participante ainda recebeu o poder de retirar 50 pontos de um concorrente e entregar 50 para outro participante. Mile acabou sendo uma das mais prejudicadas nessa etapa decisiva.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea

Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
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Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais

A polêmica ganhou ainda mais repercussão porque, ao longo do programa, Mile já havia relatado conflitos dentro da casa e dizia sentir que alguns participantes tinham opiniões negativas sobre ela por causa da ligação com a irmã famosa do Big Brother Brasil 26.

Nas redes sociais, seguidores reclamaram da mudança repentina nas regras da final e afirmaram que passaram dias votando sem imaginar que o resultado seria desconsiderado pela produção.

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