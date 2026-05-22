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Ator de ‘Senhora do Destino’ reaparece após ser dado como morto

Agles Steib disse que teve celular hackeado e criminosos chegaram a pedir dinheiro para falso velório

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:40

Agles Steib Crédito: Reprodução

Agles Steib, conhecido pelo personagem Maikel Jackson na novela Senhora do Destino, se pronunciou após criminosos divulgarem sua falsa morte nas redes sociais. O ator apareceu em vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (21) para tranquilizar fãs, amigos e familiares depois que uma suposta nota de pesar começou a circular em seu perfil oficial.

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Segundo Agles, golpistas conseguiram invadir seu celular e passaram a usar sua identidade para aplicar fraudes financeiras. O artista contou que os criminosos chegaram a anunciar sua morte e utilizaram a situação para pedir dinheiro em nome da família, alegando supostos custos de velório. “Entraram no meu celular, hackearam ele, fui dado como morto, se passaram por familiares meus pedindo dinheiro pro velório”, desabafou.

Abalado, o ator afirmou que sofreu prejuízos após o ataque virtual e classificou a situação como extremamente difícil. “Espero que isso não aconteça com ninguém porque é horrível”, declarou.

Agles Steib também aproveitou o vídeo para alertar seguidores sobre golpes envolvendo perfis hackeados e reforçou que está bem, apesar do susto provocado pela repercussão da falsa notícia.