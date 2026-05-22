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Búfalo ‘parecido com Trump’ que virou celebridade na internet será sacrificado em ritual religioso

Animal albino de 700 kg atraiu multidões em Bangladesh antes de ritual religioso islâmico

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:01

Búfalo ficou famoso na internet
Búfalo ficou famoso na internet Crédito: Reprodução

Um búfalo albino que viralizou nas redes sociais por supostamente se parecer com Donald Trump acabou virando atração turística em Bangladesh, mas a fama inesperada não mudou o destino do animal.

Conhecido pelo apelido de “Trump”, o búfalo pertence ao criador Zia Uddin Mridha e ganhou notoriedade por causa da pelagem clara, dos pelos longos e do visual considerado incomum pelos visitantes.

Búfalo ficou famoso na internet

Búfalo ficou famoso na internet por Reprodução
Búfalo ficou famoso na internet por Reprodução
Búfalo ficou famoso na internet por Reprodução
Búfalo ficou famoso na internet por Reprodução
Búfalo ficou famoso na internet por Reprodução
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Búfalo ficou famoso na internet por Reprodução

Segundo relatos locais, o apelido surgiu dentro da própria família do criador, inicialmente como uma brincadeira sem intenção política. Mesmo assim, imagens do animal rapidamente viralizaram e atraíram curiosos de diferentes regiões do país.

Com aproximadamente 700 quilos, o búfalo passou a receber visitas constantes de pessoas interessadas em fotografar o animal e publicar registros nas redes sociais. A movimentação cresceu tanto que o acesso ao local precisou ser parcialmente restringido nos últimos dias.

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De acordo com o proprietário, o excesso de visitantes começou a afetar o comportamento e a saúde do animal, que apresentou perda de peso associada ao estresse provocado pela superexposição.

Apesar da fama internacional, o destino do búfalo já está definido. O animal será sacrificado durante o Eid al-Adha, uma das principais celebrações do calendário islâmico, marcada pelo abate ritual de animais como símbolo de fé e tradição religiosa.

Em Bangladesh, o ritual envolve o sacrifício de milhões de animais, incluindo cabras, vacas e búfalos. Parte da carne costuma ser distribuída para famílias em situação de vulnerabilidade social, dentro da tradição da celebração.

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