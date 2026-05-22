Búfalo ‘parecido com Trump’ que virou celebridade na internet será sacrificado em ritual religioso

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:01
Um búfalo albino que viralizou nas redes sociais por supostamente se parecer com Donald Trump acabou virando atração turística em Bangladesh, mas a fama inesperada não mudou o destino do animal.
Conhecido pelo apelido de “Trump”, o búfalo pertence ao criador Zia Uddin Mridha e ganhou notoriedade por causa da pelagem clara, dos pelos longos e do visual considerado incomum pelos visitantes.
Búfalo ficou famoso na internet
Segundo relatos locais, o apelido surgiu dentro da própria família do criador, inicialmente como uma brincadeira sem intenção política. Mesmo assim, imagens do animal rapidamente viralizaram e atraíram curiosos de diferentes regiões do país.
Com aproximadamente 700 quilos, o búfalo passou a receber visitas constantes de pessoas interessadas em fotografar o animal e publicar registros nas redes sociais. A movimentação cresceu tanto que o acesso ao local precisou ser parcialmente restringido nos últimos dias.
De acordo com o proprietário, o excesso de visitantes começou a afetar o comportamento e a saúde do animal, que apresentou perda de peso associada ao estresse provocado pela superexposição.
Apesar da fama internacional, o destino do búfalo já está definido. O animal será sacrificado durante o Eid al-Adha, uma das principais celebrações do calendário islâmico, marcada pelo abate ritual de animais como símbolo de fé e tradição religiosa.
Em Bangladesh, o ritual envolve o sacrifício de milhões de animais, incluindo cabras, vacas e búfalos. Parte da carne costuma ser distribuída para famílias em situação de vulnerabilidade social, dentro da tradição da celebração.