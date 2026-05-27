Dinheiro esquecido: Receita vai pagar lote extra do Imposto de Renda para 4 milhões de isentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Juliana Rodrigues
Publicado em 27 de maio de 2026 às 13:00
Um dinheiro extra e totalmente inesperado promete reforçar a conta bancária de muita gente que achava que não tinha nada a receber do Leão. A Receita Federal identificou que cerca de 4 milhões de brasileiros que não são obrigados a declarar o Imposto de Renda têm direito a uma espécie de "cashback do IR".
Dinheiro
O sistema vai devolver de forma automática os valores que foram retidos na fonte de maneira excessiva ao longo do ano passado, ajudando justamente quem ganha menos.
Essa sobra de dinheiro acontece por conta da forma como o imposto é cobrado no dia a dia. As empresas descontam o Imposto de Renda direto do contracheque do trabalhador mês a mês, como uma antecipação obrigatória para o governo.
Porém, quando chega o fim do ano e o trabalhador soma tudo o que ganhou, se o valor total ficar abaixo do limite que obriga a prestar contas, o sistema da Receita entende que o desconto do salário foi indevido. É aí que o direito à restituição é gerado.
Para descobrir se você tem algum valor a recuperar, basta baixar o programa oficial do fisco e simular a declaração.
Ao preencher os campos de salário, bens e gastos que dão desconto (como consultas médicas e mensalidade escolar), o próprio sistema cruza as informações e mostra, logo na tela principal, o cálculo detalhado de quanto você vai receber de volta.
Esse lote especial foi criado para um perfil bem específico de contribuinte: aquele cidadão que estava desobrigado de entregar o documento no ano passado, preferiu não mandar a declaração, mas teve imposto retido na fonte no banco de dados da Receita.
Pelas regras do órgão, o teto máximo de reembolso é de R$ 1.000 por CPF, e o valor médio que deve cair na conta dos beneficiados gira em torno de R$ 125.
Para garantir o recebimento, é obrigatório informar uma conta bancária em seu próprio nome. A Receita proíbe o depósito na conta de parentes ou terceiros, exceto em contas conjuntas comprovadas.
Quem optar por receber via Pix precisa ter o número do próprio CPF cadastrado como chave no banco.
O calendário para o dinheiro cair no bolso já está definido. A Receita Federal começa a processar internamente e gerar as declarações automáticas no dia 15 de junho de 2026.
Já os depósitos nas contas bancárias começam a ser feitos a partir de 15 de julho de 2026, rodando em um cronograma totalmente separado e independente dos lotes tradicionais pagos ao restante dos contribuintes.