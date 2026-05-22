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Consulta da restituição do Imposto de Renda é liberada pela Receita; veja passo a passo

Pagamento do primeiro lote será feito em 29 de maio e vai beneficiar 8,7 milhões de contribuintes

Carol Neves

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:40

Prédio da Receita Federal Crédito: REPRODUÇÃO

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (22), a partir das 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Considerado o maior já registrado, o lote contempla 8,7 milhões de contribuintes e prevê o pagamento de R$ 16 bilhões no próximo dia 29 de maio, mesma data em que termina o prazo para envio da declaração.

Para verificar se foi incluído nesta primeira leva, o contribuinte deve acessar a página de consulta da restituição e informar CPF, data de nascimento e o ano-exercício da declaração, neste caso, 2026.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS. Pela plataforma, além de acompanhar a restituição, o cidadão pode verificar a situação cadastral do CPF.

Quem enviou a declaração até o dia 10 de maio entrou na disputa por uma vaga no primeiro lote. Mesmo entre os contribuintes prioritários, a ordem de entrega segue como critério importante para antecipar o recebimento.

Quem recebe primeiro

O lote deste ano supera os números registrados anteriormente. Em 2025, o primeiro pagamento contemplou 6,2 milhões de contribuintes. Em 2024, foram 5,5 milhões, enquanto em 2023 o total ficou em 4,1 milhões.

O primeiro lote será destinado, principalmente, aos grupos com prioridade legal. Fazem parte dessa lista idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Também entram no grupo prioritário os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber a restituição via Pix, ou adotaram apenas uma dessas opções.

A ordem de prioridade segue a seguinte sequência: contribuintes com 80 anos ou mais; pessoas acima de 60 anos; cidadãos com deficiência ou moléstia grave; profissionais do magistério; quem utilizou declaração pré-preenchida com restituição via Pix; quem adotou apenas uma dessas modalidades; e, por fim, os demais contribuintes.

Após o pagamento dos grupos prioritários, a Receita segue a ordem de envio da declaração para liberar os próximos créditos.

Neste ano, o órgão pretende acelerar os pagamentos e estima liberar até 80% das restituições nos dois primeiros lotes. A previsão é pagar cerca de 9 milhões de restituições em maio e outras 9 milhões em junho.

A Receita também reduziu o número de lotes regulares. Em vez de cinco etapas, como vinha ocorrendo, os pagamentos serão feitos em quatro datas, entre maio e agosto.

Além disso, haverá um lote especial em 15 de julho destinado a contribuintes que têm direito à restituição, mas não sabem disso por não estarem obrigados a declarar o Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2024.

O calendário de restituição do IR 2026 ficou definido da seguinte forma: primeiro lote em 29 de maio, segundo em 30 de junho, terceiro em 31 de julho e quarto e último lote em 31 de agosto.

O valor será depositado na conta bancária informada na declaração ou na chave Pix indicada pelo contribuinte.

Prazo

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 termina também em 29 de maio. A expectativa da Receita Federal é receber 44 milhões de declarações até o encerramento do período.