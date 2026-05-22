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Estudante morre em acidente após gravar vídeo pedindo para motorista parar o carro: 'Estou com medo'

Kimmberlly Gisele Pereira Rodrigues, de 21 anos, morreu após capotamento na BR-060

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:46

Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro
Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro Crédito: Reprodução

A estudante de direito Kimmberlly Gisele Pereira Rodrigues, de 21 anos, morreu após um acidente de carro na BR-060, em Alexânia, no estado de Goiás. Antes da batida, a jovem gravou um vídeo dentro do veículo no qual aparece pedindo para o motorista parar o carro e levá-la para casa. As informações são do g1.

“Ivan, por favor, estou com medo. Ivan, por favor, vamos para minha casa?”, disse a estudante momentos antes do acidente. O homem citado nas imagens é Ivan Rodrigues Cardoso, preso temporariamente nesta quarta-feira (20).

Segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu no dia 4 de maio, quando os dois seguiam de Alexânia em direção a Brasília. Nas imagens gravadas pela própria vítima, Kimmberlly aparece no banco traseiro do carro enquanto demonstra nervosismo com a situação.

Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro

Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro por Reprodução
Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro por Reprodução
Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro por Reprodução
Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro por Reprodução
Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro por Reprodução
Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro por Reprodução
Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro por Reprodução
Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro por Reprodução
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Kimmberlly morreu após pedir para motorista parar o carro por Reprodução

Em depoimento, Ivan afirmou que perdeu o controle da direção após ver um vulto na pista. A polícia informou que ele havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. O veículo capotou às margens da rodovia.

O suspeito foi socorrido e encaminhado para um hospital em Anápolis. Já Kimmberlly chegou a ser resgatada com vida, mas morreu dentro da ambulância durante o atendimento.

Ainda de acordo com o depoimento do motorista, os dois estavam em um bar antes do acidente. Ele contou que teria sentido ciúmes da jovem e decidiu deixar o local. Ivan também afirmou à polícia que mantinha um relacionamento com Kimmberlly, informação que não foi confirmada pela família da estudante.

A defesa do suspeito afirmou, em nota, que o caso deve ser tratado como acidente automobilístico até a conclusão das investigações. Os advogados consideram precipitada a classificação do episódio como feminicídio neste momento.

Apesar disso, a delegada responsável pelo caso informou que Ivan poderá responder por feminicídio com dolo eventual, situação em que a pessoa assume o risco de provocar a morte, mesmo sem intenção direta de matar.

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Tags:

Kimmberlly Gisele Pereira Rodrigues Morreu em Acidente Pediu Para Motorista Parar

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