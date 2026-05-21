BRASIL

Após prisão, defesa tenta liberar Deolane Bezerra para festa da filha

No início da tarde, ela passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida

E Esther Morais

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:06

Deolane Bezerra e filha Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após a prisão de Deolane Bezerra na manhã desta quinta-feira (21), a defesa da advogada e influenciadora solicitou à Justiça o relaxamento da prisão para que ela pudesse participar da festa de aniversário da filha. As informações são da GloboNews.

Deolane foi presa em casa, em um condomínio de luxo em Barueri, e levada para o Palácio da Polícia Civil. No início da tarde, ela passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida. Com a manutenção, foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte de São Paulo.

Deolane Bezerra 1 de 25

A festa da filha de Deolane, Valentina, de 9 anos, está prevista para ocorrer na sexta-feira da próxima semana, dia 29. Essa foi a justificativa apresentada pela defesa para pedir o relaxamento da prisão da influenciadora.

A programação da festa inclui cerca de 300 convidados e terá como temas “A Princesa e o Sapo” e “Lilo & Stitch”.

Deolane Bezerra surgiu com bolsa de R$ 325 mil antes de ser presa 1 de 6

Deolane Bezerra foi presa durante uma operação contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital. Na mesma operação, a Justiça paulista também expediu um mandado de prisão contra Marcos Herbas Camacho, apontado como chefe da facção, que já está preso.

A Operação Vênix é realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil de São Paulo. Conforme a investigação, o esquema de lavagem de dinheiro envolve uma empresa de transporte de cargas.