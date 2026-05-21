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Após prisão, defesa tenta liberar Deolane Bezerra para festa da filha

No início da tarde, ela passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida

  • E
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:06

Deolane Bezerra e filha
Deolane Bezerra e filha Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após a prisão de Deolane Bezerra na manhã desta quinta-feira (21), a defesa da advogada e influenciadora solicitou à Justiça o relaxamento da prisão para que ela pudesse participar da festa de aniversário da filha. As informações são da GloboNews.

Deolane foi presa em casa, em um condomínio de luxo em Barueri, e levada para o Palácio da Polícia Civil. No início da tarde, ela passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida. Com a manutenção, foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte de São Paulo.

Deolane Bezerra

Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram

A festa da filha de Deolane, Valentina, de 9 anos, está prevista para ocorrer na sexta-feira da próxima semana, dia 29. Essa foi a justificativa apresentada pela defesa para pedir o relaxamento da prisão da influenciadora.

A programação da festa inclui cerca de 300 convidados e terá como temas “A Princesa e o Sapo” e “Lilo & Stitch”.

Deolane Bezerra surgiu com bolsa de R$ 325 mil antes de ser presa

Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Preço em dólar da bolsa usada por Deolane Bezerra por Reprodução
Preço em dólar da bolsa usada por Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram
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Deolane Bezerra por Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra foi presa durante uma operação contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital. Na mesma operação, a Justiça paulista também expediu um mandado de prisão contra Marcos Herbas Camacho, apontado como chefe da facção, que já está preso.

A Operação Vênix é realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil de São Paulo. Conforme a investigação, o esquema de lavagem de dinheiro envolve uma empresa de transporte de cargas.

Ela já havia sido presa em 2024, acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco. A ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar.

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