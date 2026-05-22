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Caixa altera Mega-Sena e suspende sorteio milionário deste sábado (23)

Concurso tradicional não será realizado por conta de edição especial de 30 anos da loteria

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:58

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A Caixa Econômica Federal alterou o calendário da Mega-Sena nesta semana e suspendeu o sorteio tradicional que seria realizado neste sábado (23).

A mudança ocorre por conta do concurso especial de 30 anos da Mega-Sena, marcado para domingo (24), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução
Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40 por Joédson Alves/Agência Brasil
Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10 por Reprodução
Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95 por Agência Brasil
Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60 por Agência Brasil
Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15 por Agência Brasil/Antônio Cruz
1 de 6
Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução

Com isso, o sorteio previsto para quinta-feira (21) também não foi realizado.

Segundo a Caixa, o concurso especial 3.010 terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e seguirá uma dinâmica semelhante à da Mega da Virada. Isso significa que o prêmio principal não acumula.

Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os ganhadores da quina. Se ainda não houver vencedores, o prêmio será repassado aos acertadores da quadra.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelos canais oficiais da Caixa nas redes sociais.

As apostas poderão ser feitas até as 22h de sábado (23), em lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Caixa, aplicativo oficial e internet banking para correntistas da instituição.

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Mega-sena

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