SEM APOSTA

Caixa altera Mega-Sena e suspende sorteio milionário deste sábado (23)

Concurso tradicional não será realizado por conta de edição especial de 30 anos da loteria

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:58

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A Caixa Econômica Federal alterou o calendário da Mega-Sena nesta semana e suspendeu o sorteio tradicional que seria realizado neste sábado (23).

A mudança ocorre por conta do concurso especial de 30 anos da Mega-Sena, marcado para domingo (24), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia? 1 de 6

Com isso, o sorteio previsto para quinta-feira (21) também não foi realizado.

Segundo a Caixa, o concurso especial 3.010 terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e seguirá uma dinâmica semelhante à da Mega da Virada. Isso significa que o prêmio principal não acumula.

Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os ganhadores da quina. Se ainda não houver vencedores, o prêmio será repassado aos acertadores da quadra.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelos canais oficiais da Caixa nas redes sociais.