Imposto de Renda 2026: veja como saber se sua declaração caiu na malha fina

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Carol Neves
Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:08
Os contribuintes que já enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 podem verificar, cerca de 24 horas após o envio, se caíram na malha fina da Receita Federal. A consulta está disponível pelo e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ou pelo aplicativo oficial da Receita.
De acordo com o Fisco, 1,4 milhão de declarações estavam retidas na malha fina até segunda-feira (18), o equivalente a 5,6% dos 25,3 milhões de documentos recebidos. Quem tiver pendências precisa corrigir as informações por meio de uma declaração retificadora para conseguir liberar a restituição.
Nos casos considerados mais graves, o contribuinte pode ser multado, convocado para prestar esclarecimentos ou até passar por um procedimento administrativo. Nessa situação, as correções deixam de poder ser feitas pela internet.
CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA
O prazo de entrega da declaração termina em 29 de maio. Quem é obrigado a declarar e perde a data está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. O primeiro lote de restituição será pago também no dia 29, enquanto a consulta para saber quem receberá os valores será aberta na sexta-feira (22).
No começo do período de entrega do IR 2026, a quantidade de declarações retidas chegou perto de 20% do total enviado. Segundo a Receita, a principal causa foi a divergência entre os dados informados pelos contribuintes e aqueles enviados pelas empresas.
Muitos empregadores cometeram erros após mudanças nos sistemas de prestação de informações fiscais. Isso ocorreu depois da extinção da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), substituída pelo eSocial e pela EFD-Reinf, plataformas que passaram a transmitir dados mensais mais detalhados sobre pagamentos, rendimentos e imposto retido.
Como consultar a malha fina pelo e-CAC
Acesse o portal da Receita Federal;
Clique em “e-CAC”;
Selecione “Entrar com gov.br”;
Informe CPF e senha;
O acesso é liberado para contas nível prata ou ouro;
No menu “Serviços em Destaque”, clique em “Meu Imposto de Renda”;
Depois, acesse “Pendências de malha” para verificar se há irregularidades.
Como consultar pelo aplicativo da Receita
Baixe o aplicativo oficial da Receita Federal;
Clique em “Entrar com gov.br”;
Autorize o acesso do sistema;
Informe CPF e senha;
Clique no símbolo “+” no canto superior da tela;
Selecione a opção relacionada ao Imposto de Renda;
Acesse “Meu Imposto de Renda”;
Faça novo login, se solicitado;
Entre em “Pendências de malha” para conferir eventuais erros apontados pelo sistema.
Entre os status que podem aparecer na consulta estão situações como “Em processamento”, quando a declaração ainda está sendo analisada; “Com pendências”, que indica retenção na malha fina; “Em fila de restituição”, para quem já teve a declaração processada e aguarda pagamento; e “Retificada”, quando o contribuinte substituiu a versão anterior por uma nova declaração corrigida.
Outras mensagens possíveis incluem “Intimação ou notificação emitida”, em casos em que a Receita solicita documentos adicionais, e “Tratamento manual”, quando o contribuinte precisa aguardar contato do órgão para apresentar esclarecimentos presencialmente.