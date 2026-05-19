LEÃO DE OLHO

Imposto de Renda 2026: veja como saber se sua declaração caiu na malha fina

Receita Federal informa que 1,4 milhão de contribuintes têm pendências no IR

Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:08

Imposto de Renda Crédito: Divulgação

Os contribuintes que já enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 podem verificar, cerca de 24 horas após o envio, se caíram na malha fina da Receita Federal. A consulta está disponível pelo e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ou pelo aplicativo oficial da Receita.

De acordo com o Fisco, 1,4 milhão de declarações estavam retidas na malha fina até segunda-feira (18), o equivalente a 5,6% dos 25,3 milhões de documentos recebidos. Quem tiver pendências precisa corrigir as informações por meio de uma declaração retificadora para conseguir liberar a restituição.

Nos casos considerados mais graves, o contribuinte pode ser multado, convocado para prestar esclarecimentos ou até passar por um procedimento administrativo. Nessa situação, as correções deixam de poder ser feitas pela internet.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

O prazo de entrega da declaração termina em 29 de maio. Quem é obrigado a declarar e perde a data está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. O primeiro lote de restituição será pago também no dia 29, enquanto a consulta para saber quem receberá os valores será aberta na sexta-feira (22).

No começo do período de entrega do IR 2026, a quantidade de declarações retidas chegou perto de 20% do total enviado. Segundo a Receita, a principal causa foi a divergência entre os dados informados pelos contribuintes e aqueles enviados pelas empresas.

Muitos empregadores cometeram erros após mudanças nos sistemas de prestação de informações fiscais. Isso ocorreu depois da extinção da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), substituída pelo eSocial e pela EFD-Reinf, plataformas que passaram a transmitir dados mensais mais detalhados sobre pagamentos, rendimentos e imposto retido.

Como consultar a malha fina pelo e-CAC

Acesse o portal da Receita Federal;

Clique em “e-CAC”;

Selecione “Entrar com gov.br”;

Informe CPF e senha;

O acesso é liberado para contas nível prata ou ouro;

No menu “Serviços em Destaque”, clique em “Meu Imposto de Renda”;

Depois, acesse “Pendências de malha” para verificar se há irregularidades.

Como consultar pelo aplicativo da Receita

Baixe o aplicativo oficial da Receita Federal;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Autorize o acesso do sistema;

Informe CPF e senha;

Clique no símbolo “+” no canto superior da tela;

Selecione a opção relacionada ao Imposto de Renda;

Acesse “Meu Imposto de Renda”;

Faça novo login, se solicitado;

Entre em “Pendências de malha” para conferir eventuais erros apontados pelo sistema.

Entre os status que podem aparecer na consulta estão situações como “Em processamento”, quando a declaração ainda está sendo analisada; “Com pendências”, que indica retenção na malha fina; “Em fila de restituição”, para quem já teve a declaração processada e aguarda pagamento; e “Retificada”, quando o contribuinte substituiu a versão anterior por uma nova declaração corrigida.