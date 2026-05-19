Havan vai vender gasolina ‘sem imposto’ com desconto de R$ 2 por litro; veja onde

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Esther Morais
Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:09
A Havan anunciou que vai vender gasolina com “imposto zero” na quarta-feira (20). Neste caso, o desconto será de R$ 2,25 por litro, o que representa uma redução de 33% no preço original.
Veja os postos da Havan com desconto
Segundo a empresa, haverá limite de abastecimento por veículo.
“Quase 34% do preço é composto por impostos. Hoje, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Essa imagem serve para alertar os brasileiros sobre a realidade que vivemos: pagamos muitos impostos, mas o retorno é mínimo”, declarou a empresa.