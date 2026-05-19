Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Havan vai vender gasolina ‘sem imposto’ com desconto de R$ 2 por litro; veja onde

Iniciativa acontece em quatro cidades

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:09

Auto Center Araranguá
Auto Center Araranguá Crédito: Divulgação

A Havan anunciou que vai vender gasolina com “imposto zero” na quarta-feira (20). Neste caso, o desconto será de R$ 2,25 por litro, o que representa uma redução de 33% no preço original.

Veja os postos da Havan com desconto

Auto Center Brusque por Divulgação
Auto Center Barra Velha por Divulgação
Auto Center Palhoça por Divulgação
Auto Center Araranguá por Divulgação
1 de 4
Auto Center Brusque por Divulgação

Segundo a empresa, haverá limite de abastecimento por veículo.

“Quase 34% do preço é composto por impostos. Hoje, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Essa imagem serve para alertar os brasileiros sobre a realidade que vivemos: pagamos muitos impostos, mas o retorno é mínimo”, declarou a empresa.

Leia mais

Imagem - Smart Fit é notificada por cláusulas ‘abusivas’ em contrato de alunos; veja quais

Smart Fit é notificada por cláusulas ‘abusivas’ em contrato de alunos; veja quais

Imagem - Filha de diplomata, jovem de 20 anos morre atropelada em Ipanema dias após chegar ao Brasil

Filha de diplomata, jovem de 20 anos morre atropelada em Ipanema dias após chegar ao Brasil

Imagem - Metrô Bahia abre 40 vagas de emprego para nível médio; veja como se candidatar

Metrô Bahia abre 40 vagas de emprego para nível médio; veja como se candidatar

Tags:

Havan

Mais recentes

Imagem - Itaú fecha única agência em cidade que deu nome ao banco

Itaú fecha única agência em cidade que deu nome ao banco
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (20)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (20)
Imagem - Procurador é esfaqueado por namorado na casa do sogro

Procurador é esfaqueado por namorado na casa do sogro