IMPOSTO ZERO

Havan vai vender gasolina ‘sem imposto’ com desconto de R$ 2 por litro; veja onde

Iniciativa acontece em quatro cidades

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:09

Auto Center Araranguá Crédito: Divulgação

A Havan anunciou que vai vender gasolina com “imposto zero” na quarta-feira (20). Neste caso, o desconto será de R$ 2,25 por litro, o que representa uma redução de 33% no preço original.

Veja os postos da Havan com desconto 1 de 4

Segundo a empresa, haverá limite de abastecimento por veículo.