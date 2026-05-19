'MOMENTO ÁUREO DA VIDA'

Filha de diplomata, jovem de 20 anos morre atropelada em Ipanema dias após chegar ao Brasil

Mariana Tanaka Abdul Hak já morou em seis países e iria começar a trabalhar em uma multinacional

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:42

Ibrahim Abdul Hak Neto e a filha, Mariana Tanaka Abdul Hak Crédito: Reprodução / Redes sociais

A jovem Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, filha de diplomatas ligados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, morreu no domingo (17) após ser atropelada em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, dias depois de chegar ao Brasil para iniciar uma nova fase da vida profissional.

Mariana era filha do diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial da Presidência da República para temas de paz e segurança, e de Ana Patrícia Neves Abdul Hak, cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires. A mãe da jovem também ficou ferida no acidente.

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Segundo testemunhas, o motorista de uma van tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle da direção e invadiu a calçada, atingindo pedestres. Mariana chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (17). O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Formada em administração de empresas, a jovem havia vivido cerca de 10 anos fora do Brasil e já morou no Reino Unido, Venezuela, Bélgica, Líbano, França e Itália. Ela estudou na ESCP Business School, em Turim, e falava português, inglês, espanhol e francês.

De acordo com o pai, Mariana tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro para assumir um cargo em uma multinacional do ramo de cosméticos. Ela havia deixado as malas no novo apartamento e saiu para passear com a mãe pouco antes do atropelamento.