Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Smart Fit é notificada por cláusulas ‘abusivas’ em contrato de alunos; veja quais

Secretaria do Consumidor apontou possíveis irregularidades em regras de renovação, cancelamento e reajuste dos planos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:41

Smart Fit
Smart Fit Crédito: Divulgação

A Smart Fit foi notificada pela Secretaria Extraordinária do Consumidor do Distrito Federal após o órgão identificar cláusulas consideradas “potencialmente abusivas” nos contratos da academia. As informações são do Metrópoles. 

Entre os principais pontos questionados está a renovação automática sucessiva dos planos sem um mecanismo claro e destacado de confirmação por parte do consumidor. Segundo a secretaria, a prática pode contrariar artigos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Veja as regras para treinar de graça na Smart Fit

Podem participar da ação “Rolê na Smart” novos alunos entre 14 e 18 anos por Divulgação
O adolescente e seu responsável legal deverão comparecer à unidade portando documento oficial de identificação com foto RG e CPF por Divulgação
É preciso realizar a matrícula e apresentarem o PAR-Q (formulário sobre saúde), disponível nas próprias unidades por Divulgação
Até os 17 anos, é necessário que o jovem esteja acompanhado de um responsável por Divulgação
Adolescentes de 14 anos devem apresentar atestado médico no momento da matrícula por Divulgação
Participantes terão acesso gratuito às academias para treinar entre 10h e 16h, de segunda a sábado, e de 10h às 14h os domingos por Divulgação
Com exceção do Rio de Janeiro, nos demais estados, o benefício será válido de 15 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026. por Divulgação
De acordo com a legislação vigente em cada Estado e/ou município, poderá ser obrigatória a apresentação de atestado médico para a efetivação da matrícula e participação nas atividades oferecidas. por Reprodução
Consulte o regulamento completo para verificar as unidades participantes desta promoção, por Reprodução
A promoção é válida exclusivamente para adolescentes não alunos da Smart Fit por Reprodução
1 de 10
Podem participar da ação “Rolê na Smart” novos alunos entre 14 e 18 anos por Divulgação

Outro item apontado envolve a exigência de antecedência mínima de 30 dias para cancelamento do contrato. Também foram questionadas cláusulas relacionadas a reajustes aplicados exclusivamente pela variação positiva de índices econômicos e à transferência de unidade feita a critério exclusivo da empresa.

De acordo com a secretaria, os termos podem gerar desequilíbrio contratual, falta de transparência e colocar o consumidor em situação de vulnerabilidade.

“O consumidor não pode assinar um contrato sem saber exatamente quanto poderá pagar, quando poderá sair ou ficar sujeito a regras que mudam apenas em benefício da empresa”, afirmou o secretário extraordinário do Consumidor do DF, Samuel Konig.

A Smart Fit terá prazo de 30 dias para apresentar manifestação formal sobre os pontos levantados e um eventual plano de adequação.

Até o momento, a empresa não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Tags:

Smart fit

Mais recentes

Imagem - Itaú fecha única agência em cidade que deu nome ao banco

Itaú fecha única agência em cidade que deu nome ao banco
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (20)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (20)
Imagem - Procurador é esfaqueado por namorado na casa do sogro

Procurador é esfaqueado por namorado na casa do sogro