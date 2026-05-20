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Reta final do Imposto de Renda 2026: especialista alerta para erros que podem levar contribuintes à malha fina

Segundo dados divulgados pela Receita Federal, mais de 40% dos contribuintes obrigados a declarar ainda não haviam realizado o envio da documentação nesta reta final

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 15:18

IMPOSTO DE RENDA
IMPOSTO DE RENDA Crédito: Foto: ChatGPT via Copilot

Com o prazo final da entrega do Imposto de Renda 2026 se aproximando, milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração à Receita Federal. Segundo dados divulgados pela Receita Federal, mais de 40% dos contribuintes obrigados a declarar ainda não haviam realizado o envio da documentação nesta reta final, aumentando a preocupação com atrasos, erros e riscos de cair na malha fina.

O contador, tributarista e mestre em Negócios Internacionais André Charone alerta que deixar para os últimos dias aumenta significativamente o risco de inconsistências fiscais e problemas futuros. Segundo Charone, um dos principais equívocos cometidos pelos contribuintes na reta final é a pressa. “Muitas pessoas acabam esquecendo informes bancários, omitindo rendimentos extras ou lançando despesas médicas sem comprovação adequada. A Receita Federal hoje possui sistemas altamente cruzados e automatizados, o que torna a fiscalização muito mais eficiente”, explica.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

A Receita Federal mantém o foco em inconsistências envolvendo movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, despesas médicas elevadas, recebimentos via PIX, investimentos, ganhos com aluguel, operações em bolsas de valores e rendimentos de trabalho informal ou digital. Especialistas também reforçam que trabalhadores autônomos, influenciadores digitais, MEIs e profissionais liberais estão entre os grupos mais monitorados neste ano.

De acordo com André Charone, outro erro recorrente é acreditar que pequenos valores não precisam ser declarados. “Hoje a Receita cruza dados bancários, cartões, operadoras financeiras e diversas outras bases digitais. O contribuinte precisa entender que transparência é sempre o melhor caminho”, afirma.

O especialista orienta que os contribuintes revisem cuidadosamente documentos como informes de rendimento, recibos médicos, comprovantes educacionais, investimentos, financiamentos e dados de dependentes antes do envio da declaração. Também é fundamental verificar se despesas dedutíveis realmente se enquadram nas exigências legais previstas pela Receita Federal.

Charone lembra ainda que quem perder o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido, além de juros. “Mesmo quem não tiver todos os documentos organizados deve enviar a declaração dentro do prazo e posteriormente fazer uma retificação, se necessário. A multa por atraso pode ser muito mais prejudicial”, alerta.

O contador destaca ainda que a declaração pré-preenchida pode ajudar a reduzir erros, mas não elimina a responsabilidade do contribuinte pela conferência das informações. “A declaração pré-preenchida é uma ferramenta importante, porém os dados precisam ser revisados. Informações incompletas ou divergentes continuam sendo responsabilidade de quem declara”, completa.

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