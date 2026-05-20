CUIDADO COM O LEÃO

Reta final do Imposto de Renda 2026: especialista alerta para erros que podem levar contribuintes à malha fina

Segundo dados divulgados pela Receita Federal, mais de 40% dos contribuintes obrigados a declarar ainda não haviam realizado o envio da documentação nesta reta final

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 15:18

IMPOSTO DE RENDA Crédito: Foto: ChatGPT via Copilot

Com o prazo final da entrega do Imposto de Renda 2026 se aproximando, milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração à Receita Federal. Segundo dados divulgados pela Receita Federal, mais de 40% dos contribuintes obrigados a declarar ainda não haviam realizado o envio da documentação nesta reta final, aumentando a preocupação com atrasos, erros e riscos de cair na malha fina.

O contador, tributarista e mestre em Negócios Internacionais André Charone alerta que deixar para os últimos dias aumenta significativamente o risco de inconsistências fiscais e problemas futuros. Segundo Charone, um dos principais equívocos cometidos pelos contribuintes na reta final é a pressa. “Muitas pessoas acabam esquecendo informes bancários, omitindo rendimentos extras ou lançando despesas médicas sem comprovação adequada. A Receita Federal hoje possui sistemas altamente cruzados e automatizados, o que torna a fiscalização muito mais eficiente”, explica.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

A Receita Federal mantém o foco em inconsistências envolvendo movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, despesas médicas elevadas, recebimentos via PIX, investimentos, ganhos com aluguel, operações em bolsas de valores e rendimentos de trabalho informal ou digital. Especialistas também reforçam que trabalhadores autônomos, influenciadores digitais, MEIs e profissionais liberais estão entre os grupos mais monitorados neste ano.

De acordo com André Charone, outro erro recorrente é acreditar que pequenos valores não precisam ser declarados. “Hoje a Receita cruza dados bancários, cartões, operadoras financeiras e diversas outras bases digitais. O contribuinte precisa entender que transparência é sempre o melhor caminho”, afirma.

O especialista orienta que os contribuintes revisem cuidadosamente documentos como informes de rendimento, recibos médicos, comprovantes educacionais, investimentos, financiamentos e dados de dependentes antes do envio da declaração. Também é fundamental verificar se despesas dedutíveis realmente se enquadram nas exigências legais previstas pela Receita Federal.

Charone lembra ainda que quem perder o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido, além de juros. “Mesmo quem não tiver todos os documentos organizados deve enviar a declaração dentro do prazo e posteriormente fazer uma retificação, se necessário. A multa por atraso pode ser muito mais prejudicial”, alerta.