BRASIL

Apresentação do relatório sobre o fim da escala 6x1 é adiado

Texto seria apresentado nesta quarta-feira (20)

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:02

Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

A apresentação do parecer sobre o fim da escala 6x1 foi adiada para a próxima segunda-feira (25). Pelo cronograma original, o relator, o deputado baiano Leo Prates (Republicanos), apresentaria o texto nesta quarta-feira (20).

O adiamento ocorre por divergências em pontos do texto. O relator se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) para acertar detalhes do parecer. A expectativa agora é que o texto seja votado na Comissão Especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho na próxima semana e, em seguida, seja analisado no Plenário.

"O presidente Hugo disse que, assim que terminar a votação na comissão especial, ele começa na sequência no plenário", afirmou Leo Prates, após a confirmação da nova data. Caso algum parlamentar peça vista, a votação do relatório no colegiado deve ocorrer na quinta-feira (28)



Um dos pontos que ainda precisa ser definido é o ritmo de implementação da mudança. Uma das alternativas é fazer a redução da jornada de forma escalonada. Ainda segundo o relator, o adiamento não altera os pontos centrais da proposta, que, de acordo com ele, já estão "pacificados".