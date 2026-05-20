Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentação do relatório sobre o fim da escala 6x1 é adiado

Texto seria apresentado nesta quarta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:02

Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas
Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

A apresentação do parecer sobre o fim da escala 6x1 foi adiada para a próxima segunda-feira (25). Pelo cronograma original, o relator, o deputado baiano Leo Prates (Republicanos), apresentaria o texto nesta quarta-feira (20). 

O adiamento ocorre por divergências em pontos do texto. O relator se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) para acertar detalhes do parecer. A expectativa agora é que o texto seja votado na Comissão Especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho na próxima semana e, em seguida, seja analisado no Plenário. 

"O presidente Hugo disse que, assim que terminar a votação na comissão especial, ele começa na sequência no plenário", afirmou Leo Prates, após a confirmação da nova data. Caso algum parlamentar peça vista, a votação do relatório no colegiado deve ocorrer na quinta-feira (28)

Leia mais

Imagem - Fim da escala 6x1: governo e Câmara fecham acordo por jornada de 40 horas semanais

Fim da escala 6x1: governo e Câmara fecham acordo por jornada de 40 horas semanais

Imagem - Fim da escala 6x1 e mortes por estresse no trabalho aceleram novas regras de saúde mental nas empresas

Fim da escala 6x1 e mortes por estresse no trabalho aceleram novas regras de saúde mental nas empresas

Imagem - Fim da escala 6x1 vai valer para todos? Veja se sua profissão ficou de fora da nova lei

Fim da escala 6x1 vai valer para todos? Veja se sua profissão ficou de fora da nova lei

Um dos pontos que ainda precisa ser definido é o ritmo de implementação da mudança. Uma das alternativas é fazer a redução da jornada de forma escalonada. Ainda segundo o relator, o adiamento não altera os pontos centrais da proposta, que, de acordo com ele, já estão "pacificados".

Em abril, o presidente da Câmara determinou a criação da comissão especial para analisar duas propostas de emenda à Constituição que reduzem a jornada de trabalho no país e põem fim à escala 6x1. As PECs (221/19 e 8/25) já tiveram a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

Mais recentes

Imagem - Itaú fecha única agência em cidade que deu nome ao banco

Itaú fecha única agência em cidade que deu nome ao banco
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (20)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (20)
Imagem - Procurador é esfaqueado por namorado na casa do sogro

Procurador é esfaqueado por namorado na casa do sogro