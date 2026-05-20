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'Não parei mais': autor que revelou bastidores de Tremembé lança livro sobre justiceiro que diz ter matado mais de mil pessoas

Nova obra de Acir Filló mistura investigação, relatos e crítica social ao retratar a trajetória de justiceiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de maio de 2026 às 12:48

Acir Filó
Acir Filó Crédito: Divulgação

O jornalista e escritor Acir Filló, autor de “Diário de Tremembé - O Presídio dos Famosos”, lançou um novo livro em que retrata a história de um homem que afirma ter matado mais de mil pessoas na Grande São Paulo.

A obra, “O Coveiro de São Paulo - Eu matei mais de mil pessoas”, mistura investigação jornalística, narrativa e análise social para abordar o surgimento de justiceiros em áreas marcadas pela violência e pela ausência do Estado.

O personagem central é Herculano, que segundo o autor teria atuado por cerca de duas décadas executando criminosos na região metropolitana de São Paulo. Apesar do título, ele não seria um coveiro literal: a figura da “pá” tem sentido simbólico, associada à ideia de “enterrar o mal”.

Livro de Acir Filló foi lançado em São Paulo

Acir Filló por Divulgação
Valmir Salaro esteve no lançamento por Divulgação
Acir Filló por Divulgação
Acir Filló por Divulgação
Acir Filló lançou livro em São Paulo por Divulgação
Lançamento de livro de Acir Filló por Divulgação
Acir Filló e Ullisses Campbell por Divulgação
Diário de Tremembé por Divulgação
Novo livro de Acir Filló por Divulgação
Acir Filló ao lado de Gil Rugai por Divulgação
Acir Filló e Cristian Cravinhos por Divulgação
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Acir Filló por Divulgação

Filló afirma que o livro não busca romantizar a violência. “O justiceiro também é criminoso. Ele utiliza a mesma barbárie para realizar suas supostas vinganças. Ele age na ilegalidade ocupando um espaço que pertence ao Estado”, disse.

O escritor relata ter convivido e entrevistado Herculano ao longo de mais de três anos, em locais como Tremembé e Pinheiros.

Infância marcada pela violência

Segundo o livro, Herculano cresceu em periferias de São Paulo marcadas por pobreza, fome e violência doméstica, com histórico de agressões do pai alcoólatra contra a mãe. “Ele não nasceu monstro. Foi fabricado por uma sociedade e por um Estado omisso e ausente”, afirma Filló.

De acordo com a narrativa, o primeiro homicídio teria ocorrido aos 16 anos, motivado por vingança pessoal. A partir daí, a violência teria se tornado constante. “Não parei mais. Exterminar a escória da sociedade virou uma vocação”, relata o personagem.

Para o autor, casos como esse refletem um problema estrutural. “O Brasil fabrica justiceiros há décadas. Eles são um sintoma da falência de um país que sempre relegou a segurança a segundo plano”, disse.

Filló cita ainda fatores como desigualdade, desemprego, precariedade da segurança pública e abandono das periferias. Ele lembra o caso de Cabo Bruno como exemplo histórico de justiça paralela.

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Execuções e desaparecimentos

No livro, Herculano descreve execuções sem arrependimento. Em um dos relatos, afirma: “Encapuzado e com dois revólveres engatilhados, eu mesmo julguei e condenei o marginal assassino”. Em seguida, completa: “Foram cinco disparos… e um criminoso a menos para atormentar a sociedade”.

Filló afirma que o impacto desses trechos está na banalização da violência. A obra também trata dos desaparecimentos no Brasil e da hipótese da existência de cemitérios clandestinos. “O Brasil é um gigantesco cemitério clandestino”, diz o autor.

O livro cita o caso de Priscila Belfort e levanta a possibilidade de ligação com tráfico humano e de órgãos.

Trajetória no true crime

O novo lançamento reforça a atuação de Filló no gênero true crime. Ele ganhou notoriedade com “Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos”, no qual relatou convivência com detentos como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai, Mizael Bispo e Roger Abdelmassih.

A obra teve repercussão nacional e chegou a ser tema de reportagem do programa Fantástico, da TV Globo. Filló também afirma que investigações feitas no período ajudaram a revelar circunstâncias envolvendo Abdelmassih após prisão domiciliar.

Ele também é autor de uma biografia do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Interesse audiovisual e lançamento

Segundo o escritor, o livro já desperta interesse de produtoras do universo true crime e pode ganhar adaptações audiovisuais.

O lançamento ocorreu na terça-feira (5), na Livraria Drummond, em evento da Editora Alcance, com presença de nomes do jornalismo investigativo como Valmir Salaro e Cláudia Albuquerque.

A obra encerra com um debate recorrente ao longo do livro: o avanço da justiça paralela e o impacto da descrença na Justiça oficial em contextos de violência e abandono estatal.

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