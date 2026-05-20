CRIME PLANEJADO

Influenciadora é presa acusada de tentativa de latrocínio contra francês que conheceu em app de relacionamento

Quatro homens também foram presos por suspeita de envolvimento no crime; um adolescente também foi detido e um sétimo envolvido segue foragido

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:54

Influenciadora é presa acusada de planejar tentativa de latrocínio contra francês Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Thays Abreu de Freitas, 28 anos, e quatro homens foram presos por envolvimento em uma tentativa de latrocínio contra um francês, de 61 anos. Um adolescente também foi capturado e um sétimo envolvido segue foragido. O crime ocorreu no dia 12 de maio, no bairro Siqueira, em Fortaleza, por volta das 22h. O estrangeiro havia ido ao local buscar Thays para um suposto encontro amoroso. Enquanto aguardava no veículo, ele foi abordado pelos suspeitos, reagiu e terminou atingido por dois tiros nas costas.

Conforme as investigações, a influenciadora planejou o crime e atraiu a vítima para uma emboscada. Ao chegar ao local, o homem foi rendido no próprio carro, baleado e teve os pertences roubados. Durante as buscas, os agentes localizaram o celular e o veículo da vítima, com indícios de tentativa de desmanche.

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"Os elementos reunidos indicam que ela arquitetou todo o plano criminoso, juntamente com seis indivíduos. A investigada marcou um encontro com a vítima e em paralelo ajustou com os comparsas a execução do roubo do veículo, seguido de extorsões", informou o delegado Luiz Arthur, ao G1.

Os suspeitos fugiram levando a caminhonete e os pertences da vítima, que foi socorrida em estado gravíssimo e está internada na UTI do Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF). A mulher conheceu a vítima em um aplicativo de relacionamento, no fim de 2025. Mesmo com o fim da relação, ela continuou mantendo contato com o francês e recebia ajuda financeira dele. Em paralelo, há cerca de um mês, passou a namorar Mikael Ricson Lima Monteiro, 23, que ajudou no crime com o auxílio do amigo de trabalho Erick Sousa Paula, 23.



"As investigações apontam que a ação criminosa teria sido previamente planejada pelo grupo, com divisão de tarefas e com motivação econômica", disse a Polícia Civil. Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de latrocínio, tentativa de extorsão e por integrarem grupo criminoso.