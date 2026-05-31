ECONOMIA

Fila do Imposto de Renda: como a Receita define quem recebe a restituição primeiro

Uso da declaração pré-preenchida e chave Pix via CPF aceleram o pagamento do Leão; entenda as regras de preferência que ditam o calendário de depósitos.

Matheus Marques

Publicado em 31 de maio de 2026 às 15:00

IR 2026: Qual parâmetro a receita usa para definir quem recebe restituição primeiro. Crédito: Foto: Ilustração, IA/ Gemini

A expectativa pelo depósito da restituição do Imposto de Renda movimenta o planejamento financeiro de milhões de contribuintes que aguardam a devolução dos valores retidos na fonte ao longo do ano. No entanto, o ingresso nos lotes iniciais de pagamento pagos pelo governo federal não é uma questão de sorte, mas sim do cumprimento de critérios de preferência estabelecidos em lei e do uso estratégico das ferramentas tecnológicas do próprio fisco.

Para o público geral que não se enquadra nos grupos prioritários, o relógio é o fator decisivo para ver a cor do dinheiro mais cedo. O cronograma de liberações da Receita Federal é estruturado em etapas mensais sucessivas.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

O topo dessa fila é blindado pela Lei nº 9.250/95 para proteger idosos, cidadãos com deficiências físicas ou acometidos por enfermidades graves, além de profissionais que atuam no magistério.

Ferramentas digitais para antecipar o pagamento

Quem não faz parte desses públicos tradicionais pode recorrer a atalhos regulamentares para furar a fila comum do Leão. O sistema do fisco confere vantagem automática na ordem de processamento para os contribuintes que adotam duas condutas específicas na entrega.

Declaração pré-preenchida: o uso do rascunho automatizado reduz o tempo de análise dos robôs da Receita Federal, agilizando a validação dos dados patrimoniais.

Restituição via Pix: selecionar a transferência bancária instantânea, obrigatoriamente vinculada à chave CPF do titular da declaração, posiciona o documento nos lotes de vanguarda.

Para os demais declarantes que deixam de utilizar esses mecanismos de aceleração, a velocidade do pagamento passa a depender estritamente da data de transmissão do documento.