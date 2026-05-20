POLÍTICA

Renda média do trabalhador de Brasília é o dobro da média do resto do país, mas desigualdade atinge pico histórico

Distrito Federal lidera ranking de disparidade econômica no Brasil; disparada na concentração de renda ofusca ganhos na massa salarial da capital federal.

Matheus Marques

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:00

Desigualdade social é um problema no Brasil Crédito: Shutterstock

O Distrito Federal encerrou o último ciclo estatístico com uma marca ambígua para a economia local. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), a renda média do trabalhador no DF saltou para R$ 4,4 mil, o valor mais alto da série histórica e exatamente o dobro da média registrada no restante do Brasil (R$ 2,2 mil).

No entanto, o indicador de bem-estar social não acompanhou o otimismo financeiro: a desigualdade de renda no DF aumentou, tornando-se a maior entre todas as unidades da federação.

Racismo ambiental | Brasília 1 de 4

Massa salarial e a distorção do Gini

O aumento da desigualdade no DF é impulsionado por uma concentração de renda que desafia as políticas de transferência. O Índice de Gini da capital, que mede a disparidade social, reflete uma realidade onde os ganhos reais foram retidos pelos estratos mais altos da população.

Esse movimento ocorre mesmo em um ano de alta na ocupação, sugerindo que as novas vagas geradas no mercado de trabalho brasiliense em 2025 concentraram-se em setores de alta remuneração ou que a valorização dos salários no topo superou, em larga escala, os ajustes na base.

Perspectivas para o mercado local

Para o setor produtivo, o cenário é de alerta. Uma economia com alta desigualdade tende a enfrentar limitações no consumo de massa e maior pressão por serviços públicos de assistência.

O "gap" econômico entre as regiões administrativas e o centro político-administrativo cria ilhas de consumo de alto padrão cercadas por uma base populacional com baixo poder de compra.