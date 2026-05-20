Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Renda média do trabalhador de Brasília é o dobro da média do resto do país, mas desigualdade atinge pico histórico

Distrito Federal lidera ranking de disparidade econômica no Brasil; disparada na concentração de renda ofusca ganhos na massa salarial da capital federal.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:00

Desigualdade social é um problema no Brasil
Desigualdade social é um problema no Brasil Crédito: Shutterstock

O Distrito Federal encerrou o último ciclo estatístico com uma marca ambígua para a economia local. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), a renda média do trabalhador no DF saltou para R$ 4,4 mil, o valor mais alto da série histórica e exatamente o dobro da média registrada no restante do Brasil (R$ 2,2 mil).

No entanto, o indicador de bem-estar social não acompanhou o otimismo financeiro: a desigualdade de renda no DF aumentou, tornando-se a maior entre todas as unidades da federação.

Racismo ambiental | Brasília

Asa Norte, no DF, vista de cima por Google Earth
Itapoã, no DF, vista de cima por Google Earth
Lago Sul, região nobre do DF, vista de cima por Google Earth
Ceilândia, no DF, vista de cima por Google Earth
1 de 4
Asa Norte, no DF, vista de cima por Google Earth

Massa salarial e a distorção do Gini

O aumento da desigualdade no DF é impulsionado por uma concentração de renda que desafia as políticas de transferência. O Índice de Gini da capital, que mede a disparidade social, reflete uma realidade onde os ganhos reais foram retidos pelos estratos mais altos da população.

Esse movimento ocorre mesmo em um ano de alta na ocupação, sugerindo que as novas vagas geradas no mercado de trabalho brasiliense em 2025 concentraram-se em setores de alta remuneração ou que a valorização dos salários no topo superou, em larga escala, os ajustes na base.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Transporte caro amplia desigualdade e limita acesso à cidade

Vila coberta de água esconde casas e até carros de operários há 67 anos

De JK ao PL: bisneto do fundador de Brasília entra na disputa eleitoral em 2026

Por que a Catedral de Brasília começa no escuro e termina em luz intensa

Perspectivas para o mercado local

Para o setor produtivo, o cenário é de alerta. Uma economia com alta desigualdade tende a enfrentar limitações no consumo de massa e maior pressão por serviços públicos de assistência.

O "gap" econômico entre as regiões administrativas e o centro político-administrativo cria ilhas de consumo de alto padrão cercadas por uma base populacional com baixo poder de compra.

A sustentabilidade desse crescimento da renda média no longo prazo depende, agora, de reformas que permitam uma desconcentração da riqueza e a diversificação da matriz econômica do DF, para além do setor público.

Tags:

Economia Trabalhador Renda Politica Distrito Federal

Mais recentes

Imagem - Zema propõe cobrança de 1% sobre salário de quem se formou em universidade federal

Zema propõe cobrança de 1% sobre salário de quem se formou em universidade federal
Imagem - Auditores do TCE defendem reprovação das contas da Conder, e companhia tenta acordo para evitar punição

Auditores do TCE defendem reprovação das contas da Conder, e companhia tenta acordo para evitar punição
Imagem - Governo unifica ações estaduais e municipais contra o abuso infantil

Governo unifica ações estaduais e municipais contra o abuso infantil