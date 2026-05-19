POLÍTICA

Deputado denuncia onda de roubo de animais no interior da Bahia e cobra reforço no policiamento rural

Tiago Correia diz que há diversos relatos da prática criminosa na Região Metropolitana de Salvador, no extremo sul, no sudoeste e mais recentemente na região de Itapetinga, Itapebi, Potiraguá, Eunápolis e Itagimirim

Pombo Correio

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:31

Deputado estadual Tiago Correia Crédito: Divulgação/Alba

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), denunciou durante a sessão planária desta terça-feira (19) que ocorrências de abigeato - crime de furto de bovinos - têm se espalham por diversas regiões do Estado, levando medo e prejuízo aos produtores rurais.

Segundo o parlamentar, há diversos relatos da prática criminosa na Região Metropolitana de Salvador, no extremo sul, no sudoeste e mais recentemente na região de Itapetinga, Itapebi, Potiraguá, Eunápolis e Itagimirim, onde acontecerá uma reunião nessa quarta-feira (20), às 15h30, na Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para tratar do tema.

“O abigeato tem acontecido de maneira sistemática trazendo sérios prejuízos a toda região. São diversos produtores que relatam animais abatidos durante a noite, de maneira perversa, cruel, levando muitas vezes um alimento contaminado por fezes, por terra, por areia, já que abatem os animais de maneira muito rápida e transportam essa carme de maneira precária, sem nenhuma higiene, e distribuem para açougues em municípios da região”, afirmou Tiago Correia, ao alertar também para o risco sanitário.

“Os bandidos agem principalmente nas madrugadas, armados, abatendo os animais nos corredores, nas estradas vicinais, levando a carne para diversos açougues, que na maioria das vezes sabem que ela é fruto de roubo, mas ainda assim recebem”, acentuou.

O líder da oposição cobrou atenção dedicada do governo do estado ao problema, considerando que muitos criminosos já foram identificados e presos, mas no dia seguinte já estão soltos pela Justiça após a audiência de custódia.

“É preciso que o governo do estado fique atento a esse problema, que a Secretaria de Segurança Pública reforce o policiamento rural nessas regiões, principalmente onde o roubo de bovinos tem acontecido de maneira mais intensa, já que os produtores rurais não aguentam tantos problemas para poder produzir e colocar alimento na mesa, não só do povo baiano, mas do povo brasileiro”, frisou Correia.