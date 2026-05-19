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Governo flexibiliza regras do Reforma Casa Brasil e libera juros de 4% ao ano para reformar sua casa; veja como

Redução de taxas para 4% e alongamento de prazos para 240 meses visam estimular o mercado de reformas; medida do Ministério da Fazenda ataca déficit qualitativo habitacional.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:00

Minha casa, Minha vida em Salvador
Construções do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou uma reformulação estratégica nas condições de financiamento do programa Reforma Casa Brasil, braço do Minha Casa, Minha Vida voltado à melhoria habitacional.

A decisão do colegiado, composto pelos ministros da Fazenda, Planejamento e pelo presidente do Banco Central, foca em dar tração ao crédito para reformas, reduzindo o custo do capital e alongando o perfil da dívida para as famílias de baixa renda.

Minha Casa, Minha Vida

Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
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Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida por Divulgação
Minha Casa Minha Vida por Divulgação
Minha casa, Minha vida em Salvador por Divulgação
Unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida por Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa Minha Vida por Fernando Frazão/Agência Brasil
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Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação

Impacto econômico e eficiência do crédito

A nova diretriz estabelece um corte significativo nas taxas de juros, que agora variam conforme a faixa de renda do beneficiário. Para famílias com renda mensal de até R$ 2.850 (Faixa 1), os juros caíram para 4% ao ano, enquanto para quem recebe até R$ 4.700 (faixa 2), o índice foi fixado em 4,5%.

Além do juro menor, o CMN autorizou a ampliação do prazo de quitação, que saltou de 120 para 240 meses (20 anos), permitindo parcelas mais suaves que não comprometem o fluxo de caixa das famílias.

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Quem é beneficiado?

O foco do Reforma Casa Brasil são proprietários de imóveis que necessitam de intervenções estruturais ou de acessibilidade, mas que enfrentavam barreiras no crédito bancário tradicional.

Com a nova modelagem, o acesso ao financiamento se torna viável para milhões de brasileiros que buscam dignidade habitacional por meio de melhorias elétricas, hidráulicas e de infraestrutura básica em suas residências.

Governança e recursos garantidos

A viabilidade da medida está ancorada no uso de recursos do Fundo Social, o que garante lastro financeiro e estabilidade para o programa. Na hierarquia do sistema financeiro, o CMN atua como o órgão de cúpula responsável por ditar as normas de crédito e garantir a saúde do mercado.

Ao flexibilizar essas regras, o governo busca não apenas melhorar as condições de moradia, mas também gerar um impacto econômico indireto, estimulando o varejo de materiais de construção e a geração de empregos no setor de serviços.

Tags:

Brasil Minha Casa Minha Vida Reforma Casa Brasil Politica

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