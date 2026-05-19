POLÍTICA

Governo flexibiliza regras do Reforma Casa Brasil e libera juros de 4% ao ano para reformar sua casa; veja como

Redução de taxas para 4% e alongamento de prazos para 240 meses visam estimular o mercado de reformas; medida do Ministério da Fazenda ataca déficit qualitativo habitacional.

Matheus Marques

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:00

Construções do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou uma reformulação estratégica nas condições de financiamento do programa Reforma Casa Brasil, braço do Minha Casa, Minha Vida voltado à melhoria habitacional.

A decisão do colegiado, composto pelos ministros da Fazenda, Planejamento e pelo presidente do Banco Central, foca em dar tração ao crédito para reformas, reduzindo o custo do capital e alongando o perfil da dívida para as famílias de baixa renda.

Minha Casa, Minha Vida 1 de 13

Impacto econômico e eficiência do crédito

A nova diretriz estabelece um corte significativo nas taxas de juros, que agora variam conforme a faixa de renda do beneficiário. Para famílias com renda mensal de até R$ 2.850 (Faixa 1), os juros caíram para 4% ao ano, enquanto para quem recebe até R$ 4.700 (faixa 2), o índice foi fixado em 4,5%.

Além do juro menor, o CMN autorizou a ampliação do prazo de quitação, que saltou de 120 para 240 meses (20 anos), permitindo parcelas mais suaves que não comprometem o fluxo de caixa das famílias.

Quem é beneficiado?

O foco do Reforma Casa Brasil são proprietários de imóveis que necessitam de intervenções estruturais ou de acessibilidade, mas que enfrentavam barreiras no crédito bancário tradicional.

Com a nova modelagem, o acesso ao financiamento se torna viável para milhões de brasileiros que buscam dignidade habitacional por meio de melhorias elétricas, hidráulicas e de infraestrutura básica em suas residências.

Governança e recursos garantidos

A viabilidade da medida está ancorada no uso de recursos do Fundo Social, o que garante lastro financeiro e estabilidade para o programa. Na hierarquia do sistema financeiro, o CMN atua como o órgão de cúpula responsável por ditar as normas de crédito e garantir a saúde do mercado.