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Reprovado no Minha Casa, Minha Vida? Nova regra garante reembolso total de valores pagos

Entenda como a nova norma protege o comprador da classe média em caso de mudança na renda ou negativa do banco; especialistas explicam seus direitos.

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:00

Minha Casa Minha Vida
Minha Casa Minha Vida Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O sonho da casa própria ganhou novo fôlego nesta quarta-feira (22) com as novas regras do Minha Casa, Minha Vida. A atualização eleva o teto da Faixa 1 para R$ 3.200 e consolida a Faixa 4 para rendas de até R$ 13 mil. Com imóveis de até R$ 600 mil, a medida promete aquecer o setor imobiliário e facilitar o acesso da classe média ao crédito.

Minha Casa, Minha Vida

Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
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Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida por Divulgação
Minha Casa Minha Vida por Divulgação
Minha casa, Minha vida em Salvador por Divulgação
Unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida por Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa Minha Vida por Fernando Frazão/Agência Brasil
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Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação

Fique de olho nos novos valores dos imóveis:


  • Faixas 1 e 2: Até R$ 275 mil (varia por região);
  • Faixa 3: Até R$ 400 mil;
  • Faixa 4: Até R$ 600 mil.

Segurança jurídica para o comprador

Com as novas regras no ar, como fica a situação de quem já está com o processo de compra em andamento? Para entender o impacto jurídico e as garantias de quem busca o subsídio, conversamos com o advogado Alex Terra. O especialista, que preside a Comissão de Direito Imobiliário da OAB-Butantã e é sócio do escritório Terras Gonçalves Advogados, explica o que o comprador pode exigir a partir de agora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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O que fazer se a renda mudar durante a compra?

De acordo com o advogado Alex Terra, a validade da compra no Minha Casa, Minha Vida depende totalmente da aprovação do crédito bancário. Por isso, o contrato assinado com a construtora é considerado apenas preliminar até que o banco dê o "ok" final. O especialista alerta que, se a renda da família mudar ou o subsídio for alterado e isso travar o financiamento, o comprador tem o direito legal de desistir do negócio.

Nesses casos, a rescisão deve ocorrer com a devolução de tudo o que foi pago, sem multas, já que o financiamento é a peça-chave do contrato. Além da desistência, Terra pontua que a lei protege o cidadão: “O ordenamento jurídico oferece instrumentos para evitar prejuízos excessivos, assegurando soluções proporcionais quando o contrato se torna inviável por situações imprevistas”, explica.

E se o contrato com o banco já estiver assinado?

Mesmo após a formalização com a instituição financeira, o comprador não está desamparado caso sua situação financeira mude. O advogado explica que o Código de Defesa do Consumidor permite a revisão do contrato por "onerosidade excessiva" ou seja, quando a parcela ou o compromisso se tornam pesados demais para o bolso.

Nesses casos, o adquirente pode solicitar o ajuste da entrada, o aumento do prazo de pagamento ou até a troca por um imóvel mais em conta. Se não houver acordo e a compra se tornar impossível de cumprir, a Justiça garante a rescisão.

"Nessa situação, a devolução dos valores pagos deve ser integral ou, na pior das hipóteses, majoritária", destaca Terra.

O advogado reforça que os tribunais têm limitado as multas de retenção pelas construtoras, especialmente quando o cancelamento ocorre por motivos alheios à vontade do comprador, como mudanças nas regras do governo ou reprovação de crédito. "O objetivo é garantir uma solução proporcional e evitar que o cidadão sofra prejuízos injustos", conclui.

Tags:

Imóveis Minha Casa Minha Vida Regras

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