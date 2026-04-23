Prefeitura anuncia concurso público com 272 vagas a partir do ensino fundamental

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Millena Marques
Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:33
A Prefeitura de Paracatu, em Minas Gerais, lançou o edital de um concurso público com 272 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e contempla diversas áreas da administração municipal.
De acordo com o edital, as oportunidades são distribuídas entre diferentes cargos, com exigência de escolaridade variando conforme a função. Há vagas para as seguintes áreas: saúde, educação e transporte.
Os salários iniciais variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, com remunerações previstas até R4 6,5 mil. As jornadas podem incluir regime de escala e até necessidade de deslocamentos, conforme a função exercida.
Concurso público - quais pagam maiores salários
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBGP, entre 15 de junho de 2026 (a partir das 9h) e 15 de julho de 2026 (até as 16h).
As taxas de participação variam conforme o nível de escolaridade:
R$ 70 para nível fundamental
R$ 90 para nível médio/técnico
R$ 110 para nível superior
O pagamento deve ser efetuado até 16 de julho de 2026. Há possibilidade de solicitar isenção da taxa para candidatos em situação de vulnerabilidade econômica, dentro do prazo estipulado no edital.
O processo seletivo será composto por diferentes fases, conforme o cargo. A prova objetiva será aplicada para todos os candidatos e tem caráter eliminatório e classificatório. Também haverá prova discursiva exclusiva para o cargo de advogado, prova prática para operador de máquinas e procedimento de heteroidentificação para candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal.