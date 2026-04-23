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Prefeitura anuncia concurso público com 272 vagas a partir do ensino fundamental

Salários iniciais vão até R$ 6,5 mil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:33

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Paracatu, em Minas Gerais, lançou o edital de um concurso público com 272 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e contempla diversas áreas da administração municipal.

Vagas e salários

De acordo com o edital, as oportunidades são distribuídas entre diferentes cargos, com exigência de escolaridade variando conforme a função. Há vagas para as seguintes áreas: saúde, educação e transporte.

Os salários iniciais variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, com remunerações previstas até R4 6,5 mil. As jornadas podem incluir regime de escala e até necessidade de deslocamentos, conforme a função exercida.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
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Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
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Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBGP, entre 15 de junho de 2026 (a partir das 9h) e 15 de julho de 2026 (até as 16h).

As taxas de participação variam conforme o nível de escolaridade:

R$ 70 para nível fundamental

R$ 90 para nível médio/técnico

R$ 110 para nível superior

O pagamento deve ser efetuado até 16 de julho de 2026. Há possibilidade de solicitar isenção da taxa para candidatos em situação de vulnerabilidade econômica, dentro do prazo estipulado no edital.

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Etapas do concurso

O processo seletivo será composto por diferentes fases, conforme o cargo. A prova objetiva será aplicada para todos os candidatos e tem caráter eliminatório e classificatório. Também haverá prova discursiva exclusiva para o cargo de advogado, prova prática para operador de máquinas e procedimento de heteroidentificação para candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros.

Validade

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal.

Tags:

Emprego Vagas Concurso Público Prefeitura

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