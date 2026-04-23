EMPREGO

Prefeitura anuncia concurso público com 272 vagas a partir do ensino fundamental

Salários iniciais vão até R$ 6,5 mil

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:33

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Paracatu, em Minas Gerais, lançou o edital de um concurso público com 272 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e contempla diversas áreas da administração municipal.

Vagas e salários

De acordo com o edital, as oportunidades são distribuídas entre diferentes cargos, com exigência de escolaridade variando conforme a função. Há vagas para as seguintes áreas: saúde, educação e transporte.

Os salários iniciais variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, com remunerações previstas até R4 6,5 mil. As jornadas podem incluir regime de escala e até necessidade de deslocamentos, conforme a função exercida.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBGP, entre 15 de junho de 2026 (a partir das 9h) e 15 de julho de 2026 (até as 16h).

As taxas de participação variam conforme o nível de escolaridade:

R$ 70 para nível fundamental

R$ 90 para nível médio/técnico

R$ 110 para nível superior

O pagamento deve ser efetuado até 16 de julho de 2026. Há possibilidade de solicitar isenção da taxa para candidatos em situação de vulnerabilidade econômica, dentro do prazo estipulado no edital.

Etapas do concurso

O processo seletivo será composto por diferentes fases, conforme o cargo. A prova objetiva será aplicada para todos os candidatos e tem caráter eliminatório e classificatório. Também haverá prova discursiva exclusiva para o cargo de advogado, prova prática para operador de máquinas e procedimento de heteroidentificação para candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros.

Validade