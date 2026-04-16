EMPREGO

Tribunal de Justiça abre concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 35 mil

Oportunidades são para Minas Gerais

Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:33

Concurso público Crédito: TRE-MT

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais anunciou a abertura de um novo concurso público com 103 vagas para diferentes níveis de escolaridade, oferecendo vagas em cargos da área administrativa e jurídica. Os salários vão até R$ 35 mil.

O certame prevê funções como oficial judiciário, analista judiciário e técnico judiciário, com atuação em diversas especialidades, incluindo apoio administrativo, tecnologia da informação e áreas ligadas ao Direito.

Além das vagas imediatas, também há formação de cadastro reserva, o que pode ampliar o número de convocações durante o prazo de validade do concurso.

Inscrições

As inscrições estão abertas e se encerram no dia 22 de abril e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora: o Instituto Consulplan.

Para confirmar a participação, o candidato precisa preencher o formulário e efetuar o pagamento da taxa dentro do prazo estipulado. É importante ficar atento às datas para não perder a oportunidade.

Etapas de prova

O processo seletivo será composto por etapas como prova objetiva, com questões de múltipla escolha, e prova discursiva, que avalia a capacidade de argumentação e os conhecimentos específicos dos candidatos. Dependendo do cargo, também poderá haver avaliação de títulos e outras fases complementares. O conteúdo das provas inclui disciplinas como língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos da área escolhida.