Tribunal de Justiça abre concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 35 mil

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Millena Marques
Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:33
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais anunciou a abertura de um novo concurso público com 103 vagas para diferentes níveis de escolaridade, oferecendo vagas em cargos da área administrativa e jurídica. Os salários vão até R$ 35 mil.
O certame prevê funções como oficial judiciário, analista judiciário e técnico judiciário, com atuação em diversas especialidades, incluindo apoio administrativo, tecnologia da informação e áreas ligadas ao Direito.
Além das vagas imediatas, também há formação de cadastro reserva, o que pode ampliar o número de convocações durante o prazo de validade do concurso.
As inscrições estão abertas e se encerram no dia 22 de abril e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora: o Instituto Consulplan.
Para confirmar a participação, o candidato precisa preencher o formulário e efetuar o pagamento da taxa dentro do prazo estipulado. É importante ficar atento às datas para não perder a oportunidade.
O processo seletivo será composto por etapas como prova objetiva, com questões de múltipla escolha, e prova discursiva, que avalia a capacidade de argumentação e os conhecimentos específicos dos candidatos. Dependendo do cargo, também poderá haver avaliação de títulos e outras fases complementares. O conteúdo das provas inclui disciplinas como língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos da área escolhida.
As provas serão aplicadas em cidades de Minas Gerais, com locais e horários divulgados posteriormente pela organização do concurso. A recomendação é que os candidatos acompanhem todas as atualizações e leiam atentamente o edital, onde estão detalhados os requisitos, o cronograma completo e os critérios de classificação. O concurso do TJMG é considerado uma boa oportunidade para quem busca estabilidade profissional e carreira no serviço público, especialmente no Poder Judiciário.