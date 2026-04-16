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Avon se reinventa como ‘FemTech’ e mira no poder de consumo das baianas

Marca centenária "reprograma" sistema operacional, adota inteligência artificial e aposta na Bahia como polo estratégico para expansão da perfumaria e vendas digitais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de abril de 2026 às 21:20

A coleção revisita clássicos da perfumaria que atravessaram gerações — como Sweet Honesty, Charisma, Topaze e Toque de Amor e o batom Crystal Crédito: Divulgação

A Avon, marca que há 140 anos faz parte do imaginário e da memória afetiva das brasileiras, não está apenas lançando novos produtos; ela está passando por uma "reprogramação" completa. Na Bahia, a gigante da beleza anuncia seu novo posicionamento como uma FemTech — uma plataforma tecnológica de beleza feita por e para mulheres. A meta é clara: converter o reconhecimento de marca em uma operação de alta rentabilidade, focada na agilidade digital e no "valor percebido" (alta performance a preços competitivos).

Sob a liderança de uma gestão majoritariamente feminina, a "Nova Avon" mira em uma persona específica: a Glow Getter. Trata-se da mulher das classes C e D, hiperconectada, que busca realizar sonhos com "brilho nos olhos e brilho labial". Para atendê-la, a empresa reduziu drasticamente seu time-to-market: lançamentos que levavam 18 meses para chegar às prateleiras agora são desenvolvidos por squads multidisciplinares em janelas de apenas quatro a seis meses.

Movimento ‘Newstalgia’

A modernização da marca passa pelo uso intensivo de dados. A empresa construiu 20 agentes de Inteligência Artificial para otimizar processos e minerar seu vasto banco de dados histórico. O resultado é o conceito de Newstalgia: a união da herança icônica da marca com o "fast-forward" das tendências atuais.

Um exemplo prático dessa estratégia é o lançamento da Iconic Collection, que chega ao mercado em maio. A coleção revisita clássicos da perfumaria que atravessaram gerações — como Sweet Honesty, Charisma, Topaze e Toque de Amor — agora com releituras tecnológicas e contemporâneas. O lançamento inclui ainda o inovador Batom Crystal, que altera sua cor conforme o pH dos lábios, democratizando tecnologias antes restritas ao mercado de luxo.

A escolha da Bahia para reforçar este novo momento não é casual. O Nordeste concentra cerca de 45% do consumo de perfumes no Brasil, um mercado que movimenta R$ 18 bilhões anualmente. Até o final de 2026, a Avon planeja expandir sua presença física em redes farmacêuticas e perfumarias, somando-se aos mais de 1.200 pontos de venda já existentes.

"Não estamos apenas sendo relançados; estamos sendo reprogramados", afirma Tatiana Ponce, CMO e vice-presidente de inovação da Natura e Avon. Para ela, a atualização do logotipo — inspirado nos algoritmos de Ada Lovelace — simboliza essa transição para uma marca digital-first.