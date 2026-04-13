OPORTUNIDADE

Bracell abre inscrições para Programa de Estágio Superior com bolsas de R$ 2,2 mil na Bahia

Estudantes de graduação de cursos de Exatas e Humanas podem se inscrever entre 1º e 27 de abril

Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:40

Bracell Crédito: Divulgação

A Bracell está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Superior, com bolsas de R$ 2,2 mil. As candidaturas estarão abertas até 27 de abril, por meio do site da empresa. O programa é voltado a estudantes de cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.

Para participar, é necessário concluir a graduação entre julho de 2027 e julho de 2028, com disponibilidade para atuar 30 horas semanais, em regime presencial, nas regiões de Camaçari (BA), Alagoinhas (BA), Inhambupe (BA). Lençóis Paulista (SP), Campinas (SP), Santos (SP) e São Paulo (SP). A idade mínima exigida é de 18 anos.

Etapas

O processo seletivo será composto por etapas de inscrição, testes online, dinâmica de grupo com RH e liderança, além de entrevista final. A contratação dos candidatos aprovados está prevista para a segunda quinzena de junho. O estágio terá duração de um a dois anos.

Como conseguir ser contratado no estágio? 1 de 6

Benefícios

O programa oferece bolsa-auxílio de até R$ 2.200,00, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, Wellhub, além de refeição ou vale-refeição (a depender do local de trabalho) e transporte fretado ou vale-transporte (a depender do local de trabalho).

O Programa de Estágio da Bracell conta com uma jornada estruturada de desenvolvimento profissional, aliando aprendizado prático, capacitação técnica e desenvolvimento de habilidades comportamentais.

Serviço - Programa de Estágio Superior Bracell

Inscrições: 1 a 27 de abril

Carga horária: 30h semanais

Duração: 1 a 2 anos

Localidades: Camaçari (BA), Alagoinhas (BA), Inhambupe (BA), Lençóis Paulista (SP),

Campinas (SP), Santos (SP) ou São Paulo (SP)