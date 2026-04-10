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PGE-BA abre vagas para estagiários com bolsa mensal de R$ 1,3 mil

Vagas são para estudantes da pós-graduação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:54

O processo seletivo promovido pela PGE-BA se encerra na próxima segunda-feira (19)
O processo seletivo promovido pela PGE-BA se encerra na próxima segunda-feira (19) Crédito: Divulgação

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) abriu inscrições para o Exame de Seleção de candidatos ao Programa de Estágio de Pós-Graduação, conforme o Edital nº 001/2026. A bolsa mensal é de R$ 1,3 mil.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBADE, com acesso também disponível no portal institucional da PGE-BA. Todo o acompanhamento do processo seletivo, incluindo edital, resultados, comunicados e eventuais atualizações, será feito pelos mesmos canais oficiais.

Como conseguir ser contratado no estágio?

Veja dicas para ser contratado por Reprodução | Internet
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Etapas

O exame será composto por duas etapas: prova objetiva e prova de redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações serão aplicadas em Salvador e em cidades do interior do estado, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras, Teixeira de Freitas e Ilhéus.

Podem participar candidatos com diploma de nível superior e que estejam regularmente matriculados em curso de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A duração do estágio será de até um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme interesse da Administração.

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Entre as áreas contempladas estão Direito, Gestão Pública com ênfase em Gestão Jurídica (incluindo Administração, Ciências Contábeis, Economia), Comunicação Social e Tecnologia da Informação, ampliando o alcance do programa e fortalecendo a atuação multidisciplinar da PGE-BA.

O processo seletivo tem validade de dois anos, prazo que pode ser prorrogado.

Tags:

Emprego

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