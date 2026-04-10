OPORTUNIDADE

PGE-BA abre vagas para estagiários com bolsa mensal de R$ 1,3 mil

Vagas são para estudantes da pós-graduação

Millena Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:54

O processo seletivo promovido pela PGE-BA se encerra na próxima segunda-feira (19) Crédito: Divulgação

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) abriu inscrições para o Exame de Seleção de candidatos ao Programa de Estágio de Pós-Graduação, conforme o Edital nº 001/2026. A bolsa mensal é de R$ 1,3 mil.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBADE, com acesso também disponível no portal institucional da PGE-BA. Todo o acompanhamento do processo seletivo, incluindo edital, resultados, comunicados e eventuais atualizações, será feito pelos mesmos canais oficiais.

Como conseguir ser contratado no estágio? 1 de 6

Etapas

O exame será composto por duas etapas: prova objetiva e prova de redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações serão aplicadas em Salvador e em cidades do interior do estado, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras, Teixeira de Freitas e Ilhéus.

Podem participar candidatos com diploma de nível superior e que estejam regularmente matriculados em curso de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A duração do estágio será de até um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme interesse da Administração.

Entre as áreas contempladas estão Direito, Gestão Pública com ênfase em Gestão Jurídica (incluindo Administração, Ciências Contábeis, Economia), Comunicação Social e Tecnologia da Informação, ampliando o alcance do programa e fortalecendo a atuação multidisciplinar da PGE-BA.