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Prefeitura abre concurso público para procurador-geral com salários de até R$ 22 mil

Oportunidade é para a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15:31

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

O concurso da Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Porto Velho, em Rondônia, está com inscrições abertas até o dia 20 de abril. Os candidatos devem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do certame.

A banca será responsável por todas as etapas do processo seletivo, desde a aplicação das provas até a divulgação dos resultados.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

São ofertadas três vagas imediatas para o cargo de Procurador do Município, além de 20 vagas para cadastro de reserva, que poderão ser preenchidas durante o prazo de validade do concurso.

Para concorrer, é necessário ter formação em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e atender a requisitos legais, como estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

O Procurador do Município atua na defesa jurídica da administração pública, representando o município em processos judiciais e administrativos, além de emitir pareceres e prestar orientação jurídica aos órgãos municipais.

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O processo seletivo será composto por várias etapas, com caráter eliminatório e, em alguns casos, classificatório:

Prova objetiva, com questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos do Direito;

Provas escritas teórico-práticas, com elaboração de peças jurídicas e respostas discursivas;

Prova oral, em que serão avaliados domínio jurídico, clareza e segurança na argumentação;

Prova de títulos, que considera a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.

Também estão previstas etapas administrativas, como a inscrição definitiva e procedimentos de verificação para candidatos que concorrem às vagas reservadas.

O concurso seguirá a legislação vigente quanto à inclusão, com reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos pretos e pardos, conforme os percentuais previstos em lei.

A prova objetiva será aplicada em 21 de junho, enquanto as provas escritas estão marcadas para o dia 26 de julho de 2026.

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Concurso Público Oportunidade

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