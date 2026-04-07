EMPREGO

Polícia Civil anuncia concurso público com 150 vagas e salários de até R$ 26 mil

Oportunidade é para trabalhar no Distrito Federal

Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 13:38

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A Polícia Civil do Distrito Federal anunciou um concurso público para o cargo de delegado, com oferta total de até 150 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, e salários de até R$ 26 mil. As inscrições vão até o dia 27 de abril e podem ser feitas no site da Cebraspe, organizadora do certame.

De acordo com o documento, são previstas 50 vagas imediatas e outras 100 para formação de cadastro de reserva. Do total inicial, há distribuição entre ampla concorrência e cotas para pessoas com deficiência, candidatos negros (pretos e pardos) e pessoas hipossuficientes.

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A seleção será realizada em duas etapas. A primeira inclui provas, entre elas a discursiva — de caráter eliminatório e classificatório — com duração de seis horas e cobrança de disciplinas como direito constitucional, penal, administrativo, tributário, civil e ambiental. Já a segunda etapa consiste em curso de formação profissional, também de caráter eliminatório.

O edital mantém a reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência e outros 20% para candidatos negros, conforme legislação distrital. No caso das cotas raciais, os candidatos passarão por procedimento de heteroidentificação, realizado presencialmente por comissão específica, que avaliará características fenotípicas.

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A taxa de inscrição é de R$ 310. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 14 de junho de 2026.