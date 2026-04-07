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Polícia Civil anuncia concurso público com 150 vagas e salários de até R$ 26 mil

Oportunidade é para trabalhar no Distrito Federal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 13:38

Prova concurso público
Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A Polícia Civil do Distrito Federal anunciou um concurso público para o cargo de delegado, com oferta total de até 150 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, e salários de até R$ 26 mil. As inscrições vão até o dia 27 de abril e podem ser feitas no site da Cebraspe, organizadora do certame.

De acordo com o documento, são previstas 50 vagas imediatas e outras 100 para formação de cadastro de reserva. Do total inicial, há distribuição entre ampla concorrência e cotas para pessoas com deficiência, candidatos negros (pretos e pardos) e pessoas hipossuficientes.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
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Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
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Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira inclui provas, entre elas a discursiva — de caráter eliminatório e classificatório — com duração de seis horas e cobrança de disciplinas como direito constitucional, penal, administrativo, tributário, civil e ambiental. Já a segunda etapa consiste em curso de formação profissional, também de caráter eliminatório.

O edital mantém a reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência e outros 20% para candidatos negros, conforme legislação distrital. No caso das cotas raciais, os candidatos passarão por procedimento de heteroidentificação, realizado presencialmente por comissão específica, que avaliará características fenotípicas.

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

A taxa de inscrição é de R$ 310. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 14 de junho de 2026.

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O certame também prevê uma série de medidas de acessibilidade. Candidatos poderão solicitar atendimento especializado, uso de tecnologias assistivas e adaptações razoáveis durante as provas. Há ainda previsão de atendimento para lactantes, pessoas com deficiência, candidatos transgêneros que optarem pelo uso de nome social e participantes que necessitem de condições específicas por motivos de saúde ou crença religiosa.

Tags:

Concurso Público Polícia Civil

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