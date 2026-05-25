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Cervejaria lança nova edição de curso gratuito para garçons: saiba como participar

Iniciativa qualifica profissionais no setor em momento de expectativa de aumento no movimento dos bares

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:23

Garçom Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Com a chegada da Copa do Mundo de 2026, bares de todo o país se transformam em verdadeiros estádios e pontos de encontro da torcida brasileira, reunindo amigos e famílias para viverem juntos a emoção de cada partida. Em meio à expectativa de aumento no fluxo de clientes e no consumo durante o período, a Academia da Cerveja, da Ambev, retoma o Bora Formar - Garçons, iniciativa gratuita de profissionalização voltada ao setor de bares e restaurantes.

Realizado em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Catho, plataforma gratuita de empregos, o curso, chega à sua segunda edição com foco em apoiar o setor de bares diante da alta demanda gerada pela Copa e pelo calendário movimentado de 2026. A iniciativa integra o Bora, plataforma criada pela Ambev para impulsionar a geração de emprego e renda no Brasil.

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O projeto também busca responder a um desafio enfrentado pelo segmento em todo o país. Segundo a Abrasel, 88% das empresas relatam dificuldade para contratar funcionários, principalmente pela escassez de profissionais qualificados, fator apontado entre 31% e 64% dos casos.

Nesse contexto, o conteúdo do Bora Formar - Garçons é dividido em quatro módulos, que abordam o atendimento ao cliente, excelência no serviço e rotina de bares, e temas como a história da cerveja, seus ingredientes, matérias-primas e processos de produção. Além de um módulo voltado à elaboração de currículos, preparação para entrevistas e inserção no mercado de trabalho, com apoio da Catho.

Com a alta demanda do mercado e o volume de vagas registrando uma alta de 27% no primeiro trimestre de 2026, segundo a Catho, o início de ano mais aquecido indica uma tendência positiva para os próximos meses. Nesse cenário, o curso torna-se o diferencial decisivo para quem deseja transformar a alta demanda por mão de obra qualificada em uma carreira de sucesso.