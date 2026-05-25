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Metrô Bahia prorroga inscrições para 40 vagas de emprego de nível médio

Metade das oportunidades é exclusiva para mulheres

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:29

Metrô de Salvador
Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia prorrogou até sábado (30) as inscrições para 40 vagas abertas para o cargo de Agente de Atendimento e Segurança (AAS). As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo.

Do total de vagas, 20 são exclusivas para mulheres, como parte da política de incentivo à diversidade e ampliação da presença feminina nas áreas operacionais da empresa.

Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução
Clique na aba 'Contato' por Divulgação/ CCR
Depois, na área 'Trabalhe Conosco' por Divulgação
Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa por Ulisses Dumas
Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida. por Divulgação CCR Metrô Bahia
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Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução

Os profissionais contratados atuarão no atendimento aos passageiros nas estações, orientação sobre os serviços do sistema metroviário, organização do fluxo de acesso, monitoramento das áreas operacionais e apoio à segurança patrimonial e física de clientes e colaboradores.

Para participar da seleção, além do ensino médio completo, os candidatos precisam ter bom condicionamento físico. O processo seletivo inclui um Teste de Aptidão Física (TAF).

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, previdência privada, auxílio-creche, licença maternidade e paternidade estendidas, Gympass, day off no aniversário e participação nos lucros e resultados.

Os interessados devem acessar o site Metrô Bahia, clicar na aba “Contato” e depois em “Trabalhe Conosco” para ser direcionado à plataforma de seleção.

Tags:

Metrô

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