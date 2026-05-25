Metrô Bahia prorroga inscrições para 40 vagas de emprego de nível médio

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Esther Morais
Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:29
O Metrô Bahia prorrogou até sábado (30) as inscrições para 40 vagas abertas para o cargo de Agente de Atendimento e Segurança (AAS). As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo.
Do total de vagas, 20 são exclusivas para mulheres, como parte da política de incentivo à diversidade e ampliação da presença feminina nas áreas operacionais da empresa.
Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia
Os profissionais contratados atuarão no atendimento aos passageiros nas estações, orientação sobre os serviços do sistema metroviário, organização do fluxo de acesso, monitoramento das áreas operacionais e apoio à segurança patrimonial e física de clientes e colaboradores.
Para participar da seleção, além do ensino médio completo, os candidatos precisam ter bom condicionamento físico. O processo seletivo inclui um Teste de Aptidão Física (TAF).
A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, previdência privada, auxílio-creche, licença maternidade e paternidade estendidas, Gympass, day off no aniversário e participação nos lucros e resultados.
Os interessados devem acessar o site Metrô Bahia, clicar na aba “Contato” e depois em “Trabalhe Conosco” para ser direcionado à plataforma de seleção.