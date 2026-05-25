DINHEIRO NA CONTA

INSS começa a liberar nova rodada de pagamentos nesta segunda (25); veja quem recebe

Benefício será pago para aposentados e pensionistas

Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08:46

Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira (25) a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O calendário segue até o dia 8 de junho e contempla mais de 35 milhões de beneficiários em todo o país. A antecipação do pagamento foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio do Decreto nº 12.884.

Segundo o governo federal, cerca de R$ 39 bilhões serão transferidos aos beneficiários nesta etapa. Somando com a primeira parcela, paga em abril, a antecipação deve movimentar aproximadamente R$ 78 bilhões na economia.

Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício 1 de 5

Têm direito ao pagamento segurados que receberam em 2026 benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

A data do depósito varia conforme o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Dados do INSS apontam que cerca de 23,3 milhões de benefícios pagos atualmente possuem valor de até um salário mínimo, enquanto outros 11,9 milhões são acima do piso nacional.

Os segurados podem consultar os valores e a data do pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS, na opção “Extrato de Pagamento”.

Não recebem o 13º os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia.

Tradicionalmente, o abono anual é pago no segundo semestre, entre agosto e novembro, mas nos últimos anos o governo federal tem antecipado os depósitos.