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Novo concurso para Guarda Municipal oferece vagas para ensino médio e salários iniciais de R$ 4 mil

Certame é da Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:51

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, anunciou um novo concurso público para Guarda Municipal. O edital prevê 50 vagas para candidatos com nível médio e salário inicial de R$ 4,1 mil. As inscrições começam no dia 2 de junho e vão até 2 de julho, por meio do site do IBGP, organizador do certame.

“Este é um momento histórico. Publicamos o edital para uma Guarda Municipal moderna, armada e preparada para o patrulhamento ostensivo. Nossa prioridade é a tolerância zero contra o crime, com foco total na proteção escolar, segurança rural e no enfrentamento rigoroso à violência contra a mulher. Pouso Alegre ganha uma força pronta para agir e garantir a paz em cada canto da nossa cidade”, destaca o Prefeito Coronel Dimas.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Requisitos

Nacionalidade brasileira

Ensino médio completo

Idade entre 18 e 35 anos

Altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres

Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais

Idoneidade moral comprovada e aptidão física, mental e psicológica

Etapas

O concurso é composto por seis etapas eliminatórias, incluindo Prova Objetiva, Prova de Capacidade Física (TAF), Avaliação Psicológica, Exames Médicos, Investigação Social e o Curso de Formação.

Tags:

Concurso Público Empregos Oportunidade

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