EMPREGO

Novo concurso para Guarda Municipal oferece vagas para ensino médio e salários iniciais de R$ 4 mil

Certame é da Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais

Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:51

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, anunciou um novo concurso público para Guarda Municipal. O edital prevê 50 vagas para candidatos com nível médio e salário inicial de R$ 4,1 mil. As inscrições começam no dia 2 de junho e vão até 2 de julho, por meio do site do IBGP, organizador do certame.

“Este é um momento histórico. Publicamos o edital para uma Guarda Municipal moderna, armada e preparada para o patrulhamento ostensivo. Nossa prioridade é a tolerância zero contra o crime, com foco total na proteção escolar, segurança rural e no enfrentamento rigoroso à violência contra a mulher. Pouso Alegre ganha uma força pronta para agir e garantir a paz em cada canto da nossa cidade”, destaca o Prefeito Coronel Dimas.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Requisitos

Nacionalidade brasileira

Ensino médio completo

Idade entre 18 e 35 anos

Altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres

Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais

Idoneidade moral comprovada e aptidão física, mental e psicológica

Etapas