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Inscrições abertas para concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil

Certame tem oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:00

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Prefeitura Municipal de Olímpia (SP) está com inscrições abertas para um concurso público com 70 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 2.155,71 e R$ 9.581,64.

Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de julho por meio do site do Instituto Nosso Rumo, banca organizadora do certame. As taxas de inscrição custam R$ 62 para nível fundamental, R$ 73 para médio e técnico, R$ 99 para superior e R$ 109 para cargos médicos.

Veja vagas e salários do concurso 1 de 9

As provas objetivas serão aplicadas no dia 23 de agosto. O concurso prevê ainda outras etapas, como prova prática, teste de aptidão física, peça processual e avaliação de títulos, a depender do cargo escolhido.

Entre os destaques estão as vagas para Procurador Jurídico, com salário de R$ 9.581,64, Contador Especialista, com remuneração de R$ 8.956,70, além de oportunidades para médicos, supervisores de ensino, engenheiros, dentistas, psicólogos e enfermeiros.

Também há vagas para funções de nível fundamental, como motorista e auxiliar de saúde bucal, além de cargos de nível médio e técnico, incluindo agente de defesa civil, educador social, fiscal sanitário e técnico em segurança do trabalho.

Além do salário-base, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 660 e gratificação por assiduidade no valor de R$ 200.