Para sair do sufoco: nova calculadora da Fazenda mostra quanto você vai pagar para limpar o nome

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:40
O Ministério da Fazenda lançou uma calculadora online para simular renegociação de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil – Famílias. A ferramenta já pode ser acessada nos canais oficiais do governo e mostra uma estimativa do valor que o consumidor pode pagar antes de negociar com bancos e financeiras.
Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola
O simulador apresenta parcelas aproximadas, descontos previstos e até a opção de incluir saldo do FGTS na negociação. A medida atende principalmente famílias com renda de até cinco salários mínimos, faixa que hoje chega a R$ 8.105.
A novidade aparece em meio ao aperto no orçamento e ao aumento da busca por acordos para quitar dívidas. A intenção do governo é facilitar o acesso às informações e reduzir a incerteza de quem ainda tenta entender se consegue entrar no programa.
O sistema segue as regras do Novo Desenrola para criar cenários de renegociação. Entre os fatores avaliados estão valor da dívida, tempo de atraso e descontos mínimos previstos no programa.
O consumidor consegue conferir estimativas de entrada, quantidade de parcelas, descontos aplicados, taxa aproximada de juros e uso do FGTS para reduzir o saldo devedor.
A ferramenta ajuda quem quer comparar condições antes de fechar acordo com instituições financeiras.
A calculadora foi criada para pessoas físicas com renda de até cinco salários mínimos. O foco está em consumidores negativados ou com dificuldade para reorganizar as contas.
O programa inclui dívidas bancárias, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais e financiamentos atrasados.
Segundo o Ministério da Fazenda, a plataforma também serve como referência oficial para diminuir o risco de golpes e propostas enganosas durante negociações.
Um dos recursos mais comentados da plataforma é a simulação com saldo do FGTS. A função permite entender quanto o uso do fundo pode diminuir o valor total da dívida ou das parcelas.
A avaliação do governo aponta que a medida pode acelerar acordos e aliviar o impacto das prestações no orçamento mensal.
A calculadora faz parte da nova fase do Novo Desenrola Brasil, criada para aumentar o alcance do programa e acelerar a retirada de consumidores dos cadastros de inadimplência.
Dados do setor financeiro indicam que milhões de brasileiros ainda enfrentam restrições no CPF, dificuldade de acesso ao crédito e juros altos para reorganizar dívidas acumuladas nos últimos anos.
A expectativa da equipe econômica é ampliar o planejamento financeiro dos consumidores e incentivar novas renegociações nos próximos meses.