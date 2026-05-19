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Para sair do sufoco: nova calculadora da Fazenda mostra quanto você vai pagar para limpar o nome

Sistema online simula os descontos do programa e ajuda o consumidor a se planejar antes de fechar o acordo com os bancos; saiba quem pode usar e como ter acesso à ferramenta

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:40

Nova plataforma digital do Governo Federal simula descontos e mostra o valor exato para você renegociar suas dívidas e limpar o nome. Veja como usar a nova
Nova plataforma digital do Governo Federal simula descontos e mostra o valor exato para você renegociar suas dívidas e limpar o nome. Veja como usar a nova "calculadora da Fazenda" Crédito: Ilustração, IA

O Ministério da Fazenda lançou uma calculadora online para simular renegociação de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil – Famílias. A ferramenta já pode ser acessada nos canais oficiais do governo e mostra uma estimativa do valor que o consumidor pode pagar antes de negociar com bancos e financeiras.

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola

Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil
Especialistas da FGV alertam que, embora vantajoso, o uso do fundo consome parte da reserva de emergência para demissão ou casa própria. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Plataforma Gov.br, utilizada para a operação, ajuda a proteger o cidadão de tentativas de fraudes durante a negociação. rupixen/Pixabay por agencia brasil
 Quitação com saldo do FGTS costuma liberar maiores faixas de desconto para o pagamento à vista de débitos antigos. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Toda a renegociação e assinatura do contrato são feitas online, via portal Gov.br, sem necessidade de ir à agência. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Economistas do Cofecon recomendam o uso do FGTS para eliminar juros abusivos de cartões de crédito e cheque especial. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
É obrigatório autorizar o banco credor a consultar seu saldo dentro do aplicativo oficial do FGTS antes de iniciar o acordo. Joédson Alves/Agência Brasil por agencia brasil
Novo modelo permite comprometer até 20% do saldo total do fundo ou R$ 1.000 (o que for maior) na negociação. José Cruz/Agência Brasil por agencia brasil
O Novo Desenrola Brasil amplia o uso do FGTS para a Faixa 1 (renda de até cinco salários mínimos). Divulgação/Governo Federal por agencia brasil
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Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil

O tamanho da parcela que cabe no seu bolso

O simulador apresenta parcelas aproximadas, descontos previstos e até a opção de incluir saldo do FGTS na negociação. A medida atende principalmente famílias com renda de até cinco salários mínimos, faixa que hoje chega a R$ 8.105.

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A novidade aparece em meio ao aperto no orçamento e ao aumento da busca por acordos para quitar dívidas. A intenção do governo é facilitar o acesso às informações e reduzir a incerteza de quem ainda tenta entender se consegue entrar no programa.

O que você consegue simular na ferramenta

O sistema segue as regras do Novo Desenrola para criar cenários de renegociação. Entre os fatores avaliados estão valor da dívida, tempo de atraso e descontos mínimos previstos no programa.

O consumidor consegue conferir estimativas de entrada, quantidade de parcelas, descontos aplicados, taxa aproximada de juros e uso do FGTS para reduzir o saldo devedor.

A ferramenta ajuda quem quer comparar condições antes de fechar acordo com instituições financeiras.

Quem tem direito de usar a ferramenta

A calculadora foi criada para pessoas físicas com renda de até cinco salários mínimos. O foco está em consumidores negativados ou com dificuldade para reorganizar as contas.

O programa inclui dívidas bancárias, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais e financiamentos atrasados.

Segundo o Ministério da Fazenda, a plataforma também serve como referência oficial para diminuir o risco de golpes e propostas enganosas durante negociações.

O uso do FGTS para diminuir o saldo devedor

Um dos recursos mais comentados da plataforma é a simulação com saldo do FGTS. A função permite entender quanto o uso do fundo pode diminuir o valor total da dívida ou das parcelas.

A avaliação do governo aponta que a medida pode acelerar acordos e aliviar o impacto das prestações no orçamento mensal.

O esforço para alcançar mais brasileiros

A calculadora faz parte da nova fase do Novo Desenrola Brasil, criada para aumentar o alcance do programa e acelerar a retirada de consumidores dos cadastros de inadimplência.

Dados do setor financeiro indicam que milhões de brasileiros ainda enfrentam restrições no CPF, dificuldade de acesso ao crédito e juros altos para reorganizar dívidas acumuladas nos últimos anos.

A expectativa da equipe econômica é ampliar o planejamento financeiro dos consumidores e incentivar novas renegociações nos próximos meses.

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