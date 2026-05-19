ECONOMIA

Para sair do sufoco: nova calculadora da Fazenda mostra quanto você vai pagar para limpar o nome

Sistema online simula os descontos do programa e ajuda o consumidor a se planejar antes de fechar o acordo com os bancos; saiba quem pode usar e como ter acesso à ferramenta

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:40

Nova plataforma digital do Governo Federal simula descontos e mostra o valor exato para você renegociar suas dívidas e limpar o nome. Veja como usar a nova "calculadora da Fazenda" Crédito: Ilustração, IA

O Ministério da Fazenda lançou uma calculadora online para simular renegociação de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil – Famílias. A ferramenta já pode ser acessada nos canais oficiais do governo e mostra uma estimativa do valor que o consumidor pode pagar antes de negociar com bancos e financeiras.

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola 1 de 9

O tamanho da parcela que cabe no seu bolso

O simulador apresenta parcelas aproximadas, descontos previstos e até a opção de incluir saldo do FGTS na negociação. A medida atende principalmente famílias com renda de até cinco salários mínimos, faixa que hoje chega a R$ 8.105.

A novidade aparece em meio ao aperto no orçamento e ao aumento da busca por acordos para quitar dívidas. A intenção do governo é facilitar o acesso às informações e reduzir a incerteza de quem ainda tenta entender se consegue entrar no programa.

O que você consegue simular na ferramenta

O sistema segue as regras do Novo Desenrola para criar cenários de renegociação. Entre os fatores avaliados estão valor da dívida, tempo de atraso e descontos mínimos previstos no programa.

O consumidor consegue conferir estimativas de entrada, quantidade de parcelas, descontos aplicados, taxa aproximada de juros e uso do FGTS para reduzir o saldo devedor.

A ferramenta ajuda quem quer comparar condições antes de fechar acordo com instituições financeiras.

Quem tem direito de usar a ferramenta

A calculadora foi criada para pessoas físicas com renda de até cinco salários mínimos. O foco está em consumidores negativados ou com dificuldade para reorganizar as contas.

O programa inclui dívidas bancárias, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais e financiamentos atrasados.

Segundo o Ministério da Fazenda, a plataforma também serve como referência oficial para diminuir o risco de golpes e propostas enganosas durante negociações.

O uso do FGTS para diminuir o saldo devedor

Um dos recursos mais comentados da plataforma é a simulação com saldo do FGTS. A função permite entender quanto o uso do fundo pode diminuir o valor total da dívida ou das parcelas.

A avaliação do governo aponta que a medida pode acelerar acordos e aliviar o impacto das prestações no orçamento mensal.

O esforço para alcançar mais brasileiros

A calculadora faz parte da nova fase do Novo Desenrola Brasil, criada para aumentar o alcance do programa e acelerar a retirada de consumidores dos cadastros de inadimplência.

Dados do setor financeiro indicam que milhões de brasileiros ainda enfrentam restrições no CPF, dificuldade de acesso ao crédito e juros altos para reorganizar dívidas acumuladas nos últimos anos.