DESENROLA RURAL

Agricultores podem renegociar dívidas até dezembro de 2026

Programa é voltado a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais e cooperativas

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:00

Com prazo ampliado, o Desenrola Rural surge como chance de recomeço para produtores endividados e de fôlego para a próxima safra Crédito: Masudar, Pexels

O governo federal estendeu o Desenrola Rural até 20 de dezembro de 2026, abrindo uma nova janela para regularização de débitos. Integrada ao Novo Desenrola Brasil, a iniciativa mira cerca de 800 mil famílias inadimplentes e busca reativar o acesso ao crédito para custeio e investimento no agro.

A renegociação permite retirar restrições cadastrais e voltar a contratar financiamento. Pelas regras atuais, os prazos podem chegar a 10 anos, conforme o tipo e o valor da dívida.

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Veja se a sua dívida se encaixa no programa

O programa é voltado a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais e cooperativas.

Para entrar, é preciso ter dívidas em atraso há mais de 12 meses.

Há condições específicas para contratos firmados até o fim de 2015 com risco da União. Nesses casos, a renegociação busca evitar o envio para a dívida ativa, o que ampliaria restrições e dificultaria o acesso ao crédito formal.

Onde renegociar?

O canal de atendimento varia conforme o tipo de débito.

Dívidas com fundos constitucionais devem ser tratadas em bancos operadores como Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco do Brasil.

Débitos já inscritos em dívida ativa são negociados pelo portal Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda.

Assentados com pendências devem procurar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Já contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e dívidas bancárias comuns são renegociados diretamente com a instituição credora.

Nome limpo, safra garantida

Ao formalizar o acordo, o produtor volta a acessar linhas de financiamento, incluindo o próprio Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O crédito liberado pode ser usado na compra de insumos e no investimento na produção, com efeito direto sobre a próxima safra.

A estratégia do governo mira reduzir o endividamento no campo e ampliar a capacidade produtiva, o que deve influenciar a oferta de alimentos e preços ao consumidor.

Como aderir ao Desenrola Rural

O primeiro passo é identificar a natureza da dívida e reunir documentos pessoais e do contrato.

Depois, o produtor deve procurar o canal correspondente para negociação.

Após a assinatura e o pagamento da entrada, as restrições são atualizadas.