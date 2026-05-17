Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agricultores podem renegociar dívidas até dezembro de 2026

Programa é voltado a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais e cooperativas

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:00

Com prazo ampliado, o Desenrola Rural surge como chance de recomeço para produtores endividados e de fôlego para a próxima safra
Com prazo ampliado, o Desenrola Rural surge como chance de recomeço para produtores endividados e de fôlego para a próxima safra Crédito: Masudar, Pexels

O governo federal estendeu o Desenrola Rural até 20 de dezembro de 2026, abrindo uma nova janela para regularização de débitos. Integrada ao Novo Desenrola Brasil, a iniciativa mira cerca de 800 mil famílias inadimplentes e busca reativar o acesso ao crédito para custeio e investimento no agro.

A renegociação permite retirar restrições cadastrais e voltar a contratar financiamento. Pelas regras atuais, os prazos podem chegar a 10 anos, conforme o tipo e o valor da dívida.

Desenrola Rural 2026

Endividamento ainda limita investimentos no campo; programa aposta na renegociação para destravar a próxima safra por Jefferson lucena, Pexels
Prazo ampliado até 2026 dá nova chance para produtores quitarem débitos e voltarem a acessar crédito por Gustavo Fring, Pexels
Sem crédito, produção trava; Desenrola Rural busca reativar financiamento para pequenos e médios produtores por Andres Alaniz, Pexels
Cerca de 800 mil famílias podem ser beneficiadas com a renegociação de dívidas no campo por Any lane, Pexels
Medida tenta garantir fôlego financeiro para que produtores mantenham a produção e planejem a próxima safra por Tanphuc, Pexels
1 de 5
Endividamento ainda limita investimentos no campo; programa aposta na renegociação para destravar a próxima safra por Jefferson lucena, Pexels

Veja se a sua dívida se encaixa no programa

O programa é voltado a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais e cooperativas.

Leia mais

Imagem - Quer reformar sua casa? Programa Casa Brasil libera até R$ 50 mil para obras com juros reduzidos

Quer reformar sua casa? Programa Casa Brasil libera até R$ 50 mil para obras com juros reduzidos

Imagem - Nova regra do Trabalho pune empresas que ignoram saúde mental; processos já somam R$ 2,2 bilhões

Nova regra do Trabalho pune empresas que ignoram saúde mental; processos já somam R$ 2,2 bilhões

Imagem - IR 2026: O detalhe na isenção para quem tem mais de 65 anos que evita a malha fina

IR 2026: O detalhe na isenção para quem tem mais de 65 anos que evita a malha fina

Para entrar, é preciso ter dívidas em atraso há mais de 12 meses.

Há condições específicas para contratos firmados até o fim de 2015 com risco da União. Nesses casos, a renegociação busca evitar o envio para a dívida ativa, o que ampliaria restrições e dificultaria o acesso ao crédito formal.

Onde renegociar?

O canal de atendimento varia conforme o tipo de débito.

Dívidas com fundos constitucionais devem ser tratadas em bancos operadores como Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco do Brasil.

Débitos já inscritos em dívida ativa são negociados pelo portal Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda.

Assentados com pendências devem procurar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Já contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e dívidas bancárias comuns são renegociados diretamente com a instituição credora.

Nome limpo, safra garantida

Ao formalizar o acordo, o produtor volta a acessar linhas de financiamento, incluindo o próprio Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O crédito liberado pode ser usado na compra de insumos e no investimento na produção, com efeito direto sobre a próxima safra.

A estratégia do governo mira reduzir o endividamento no campo e ampliar a capacidade produtiva, o que deve influenciar a oferta de alimentos e preços ao consumidor.

Como aderir ao Desenrola Rural

O primeiro passo é identificar a natureza da dívida e reunir documentos pessoais e do contrato.

Depois, o produtor deve procurar o canal correspondente para negociação.

Após a assinatura e o pagamento da entrada, as restrições são atualizadas.

A permanência no programa depende do cumprimento do cronograma. O atraso nas parcelas pode interromper os benefícios e voltar a limitar o acesso ao crédito rural.

Tags:

Dívidas Agro Produtores Rurais Fies E Desenrola

Mais recentes

Imagem - Gigante de carros da Alemanha admite entrada no mercado militar

Gigante de carros da Alemanha admite entrada no mercado militar
Imagem - De restauro pós-8 de janeiro a carros elétricos: os detalhes do gasto milionário em Brasília

De restauro pós-8 de janeiro a carros elétricos: os detalhes do gasto milionário em Brasília
Imagem - IPVA Zero: os estados onde você não paga mais imposto para ter um carro elétrico em 2026

IPVA Zero: os estados onde você não paga mais imposto para ter um carro elétrico em 2026