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De restauro pós-8 de janeiro a carros elétricos: os detalhes do gasto milionário em Brasília

Orçamento para revitalizar a Praça dos Três Poderes saltou 58%; plano inclui do restauro científico de monumentos à modernização da frota presidencial com veículos elétricos

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 17 de maio de 2026 às 05:00

O novo rosto da Praça dos Três Poderes em fotos
O novo orçamento de R$ 34,7 milhões prioriza a restauração de monumentos e do piso da Praça, alvo de ataques em 8 de janeiro de 2023. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O custo para restaurar o coração político do Brasil subiu. A revitalização da Praça dos Três Poderes, orçada inicialmente em R$ 22 milhões, agora alcança R$ 34,7 milhões, um salto de 58%. Segundo o Iphan, o reajuste reflete a complexidade do restauro científico e a necessidade de apagar as marcas de depredação deixadas pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.

O novo rosto da Praça dos Três Poderes em fotos

O conjunto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer recebe investimentos do Novo PAC para recuperar a pavimentação e a estrutura original do piso. Valter Campanato/Agência Brasil  Teixeira/Novacap por AGENCIA BRASIL
A restauração científica exige materiais idênticos aos originais para preservar esculturas que são símbolos da fundação da capital. Matheus H. Souza/Agência Brasília por AGENCIA BRASIL
O projeto de revitalização busca apagar as marcas da depredação de 8 de janeiro de 2023 e fortalecer a infraestrutura simbólica da democracia. Marcelo Camargo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
detalhamento do projeto executivo elevou o orçamento para garantir que cada etapa da conservação respeite o rigor técnico do tombamento. Adriano Teixeira/Novacap por AGENCIA BRASIL
Além das obras físicas, o novo aporte de R$ 34,7 milhões inclui programas de educação patrimonial e guias culturais para os visitantes. Joel Rodrigues/Agência Brasília por AGENCIA BRASIL
O cotidiano na Praça dos Três Poderes convive com a urgência de uma reforma que devolva ao público um espaço seguro e revitalizado. Valter Campanato/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL
A revisão orçamentária é uma resposta direta aos danos acumulados e à necessidade de recompor a transparência e integridade das sedes dos Poderes. Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL
O desafio do Iphan é equilibrar a atualização da iluminação e acessibilidade com a preservação histórica do coração de Brasília. Valter Campanato/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL
Enquanto a grande obra de R$ 34 milhões não termina, os símbolos da capital seguem atraindo turistas e movimentando a economia local. Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
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O conjunto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer recebe investimentos do Novo PAC para recuperar a pavimentação e a estrutura original do piso. Valter Campanato/Agência Brasil  Teixeira/Novacap por AGENCIA BRASIL

A intervenção é uma das vitrines do Novo PAC, que reservou mais de R$ 600 milhões para o patrimônio histórico nacional. O financiamento da Praça combina recursos diretos com aportes de estatais como Petrobras e BNDES. Mais que uma obra estética, o projeto é tratado pelo Governo Federal como uma reconstrução da infraestrutura simbólica da democracia.

Bastidores e custos do Palácio do Alvorada

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Manter a residência oficial da Presidência exige uma engrenagem de cifras vultosas. Conforme o Portal da Transparência, a manutenção anual dos palácios presidenciais consome cerca de R$ 14 milhões. No Alvorada, o contrato de operação mobiliza 141 funcionários especializados para cuidar da estrutura tombada.

Em 2023, o governo investiu R$ 26,8 milhões adicionais para recompor o mobiliário e realizar reformas internas na residência. O objetivo é evitar a descaracterização do projeto de Oscar Niemeyer e garantir a funcionalidade do acervo histórico, muitas vezes desgastado pela falta de manutenção contínua.

Segurança aérea e frota elétrica

A logística de proteção ao redor do Presidente também eleva os custos operacionais. Um dado estratégico do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ilustra o desafio, sistemas de defesa neutralizam mais de 120 drones por dia em áreas de segurança nacional em Brasília.

Já o transporte oficial foi modernizado com foco em sustentabilidade. A frota presidencial agora conta com veículos 100% elétricos, como o Chevrolet Blazer EV RS, com pontos de recarga instalados no próprio Palácio do Planalto. Além da economia com combustíveis, o comboio mantém veículos blindados de alto padrão para cumprir os protocolos internacionais de segurança executiva.

A restauração da Praça, especificamente, exige mão de obra altamente especializada em restauro científico. Por ser um conjunto tombado, o Iphan exige materiais rigorosamente idênticos aos originais para recompor o piso, as esculturas e os monumentos. O novo orçamento de R$ 34,7 milhões contempla esse rigor, buscando equilibrar a transparência orçamentária com o dever de preservar a integridade visual do coração institucional do Brasil, devolvendo ao público um espaço que é o maior símbolo da democracia brasileira.

Tags:

Economia Brasília

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