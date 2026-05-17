ECONOMIA

De restauro pós-8 de janeiro a carros elétricos: os detalhes do gasto milionário em Brasília

Orçamento para revitalizar a Praça dos Três Poderes saltou 58%; plano inclui do restauro científico de monumentos à modernização da frota presidencial com veículos elétricos

Maiara Baloni

Publicado em 17 de maio de 2026 às 05:00

O novo orçamento de R$ 34,7 milhões prioriza a restauração de monumentos e do piso da Praça, alvo de ataques em 8 de janeiro de 2023. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O custo para restaurar o coração político do Brasil subiu. A revitalização da Praça dos Três Poderes, orçada inicialmente em R$ 22 milhões, agora alcança R$ 34,7 milhões, um salto de 58%. Segundo o Iphan, o reajuste reflete a complexidade do restauro científico e a necessidade de apagar as marcas de depredação deixadas pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.

O novo rosto da Praça dos Três Poderes em fotos 1 de 9

A intervenção é uma das vitrines do Novo PAC, que reservou mais de R$ 600 milhões para o patrimônio histórico nacional. O financiamento da Praça combina recursos diretos com aportes de estatais como Petrobras e BNDES. Mais que uma obra estética, o projeto é tratado pelo Governo Federal como uma reconstrução da infraestrutura simbólica da democracia.

Bastidores e custos do Palácio do Alvorada

Manter a residência oficial da Presidência exige uma engrenagem de cifras vultosas. Conforme o Portal da Transparência, a manutenção anual dos palácios presidenciais consome cerca de R$ 14 milhões. No Alvorada, o contrato de operação mobiliza 141 funcionários especializados para cuidar da estrutura tombada.

Em 2023, o governo investiu R$ 26,8 milhões adicionais para recompor o mobiliário e realizar reformas internas na residência. O objetivo é evitar a descaracterização do projeto de Oscar Niemeyer e garantir a funcionalidade do acervo histórico, muitas vezes desgastado pela falta de manutenção contínua.

Segurança aérea e frota elétrica

A logística de proteção ao redor do Presidente também eleva os custos operacionais. Um dado estratégico do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ilustra o desafio, sistemas de defesa neutralizam mais de 120 drones por dia em áreas de segurança nacional em Brasília.

Já o transporte oficial foi modernizado com foco em sustentabilidade. A frota presidencial agora conta com veículos 100% elétricos, como o Chevrolet Blazer EV RS, com pontos de recarga instalados no próprio Palácio do Planalto. Além da economia com combustíveis, o comboio mantém veículos blindados de alto padrão para cumprir os protocolos internacionais de segurança executiva.