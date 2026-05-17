NEGÓCIOS

Gigante de carros da Alemanha admite entrada no mercado militar

CEO da montadora Mercedes-Benz afirma que empresa pode atuar no setor de defesa se fizer sentido econômico; movimento reflete nova tendência na indústria europeia

Mariana Rios

Publicado em 17 de maio de 2026 às 05:00

34º — Mercedes (Fórmula 1) | US$ 6 bilhões Crédito: Divulgação

A gigante automotiva alemã Mercedes-Benz Group passou a considerar a possibilidade de entrar no setor de defesa, em meio ao aumento das tensões geopolíticas globais e à transformação da indústria europeia. As declarações foram feitas pelo CEO Ola Källenius em entrevista ao Wall Street Journal.

Segundo Källenius, a empresa estaria aberta a participar do segmento militar caso a operação faça sentido do ponto de vista econômico. Ele afirmou que “o mundo se tornou mais imprevisível” e que há uma necessidade crescente de reforço das capacidades de defesa na Europa.

"O mundo tornou-se mais imprevisível e penso que é evidente que a Europa precisa desenvolver as suas capacidades de defesa", afirmou o diretor-Geral do grupo, Ola Källenius. "Se pudermos desempenhar um papel positivo neste domínio, estaremos preparados para o fazer".

A eventual entrada no setor não significaria uma mudança completa de foco, mas sim uma atuação complementar ao negócio principal de automóveis. A ideia, segundo o executivo, é aproveitar a capacidade industrial da montadora em produção em larga escala e engenharia de precisão.

O movimento da Mercedes-Benz acompanha uma tendência mais ampla entre grandes grupos industriais europeus, que vêm avaliando oportunidades no setor de defesa diante do aumento dos investimentos militares no continente e da reconfiguração do cenário global de segurança.

Mercedes-AMG SL 63 1 de 5

A empresa, uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, reforça assim a possibilidade de diversificação estratégica em um momento de pressão sobre o setor automotivo, marcado por concorrência internacional e desafios econômicos.

Tendência

A Mercedes-Benz Group não é a única gigante automotiva europeia a avaliar oportunidades no setor de defesa. Outras fabricantes também começaram a estudar formas de aproveitar estruturas industriais para atender à crescente demanda militar no continente.

A Volkswagen, por exemplo, analisa a possibilidade de produzir veículos de transporte militar em sua fábrica de Osnabrück. O CEO do grupo, Oliver Blume, afirmou que uma decisão sobre o projeto deve ser tomada ainda este ano, embora tenha ressaltado que a empresa não pretende fabricar armas ou tanques.

Ao mesmo tempo, empresas da indústria bélica vêm se aproximando do setor automotivo. A Rheinmetall informou que estuda converter fábricas atualmente voltadas ao fornecimento de peças automotivas, em cidades como Neuss e Berlim, para a produção de equipamentos militares.

A companhia também avalia a possibilidade de adquirir unidades industriais de montadoras em dificuldades, incluindo a fábrica da Volkswagen em Osnabrück, cujo futuro é considerado incerto. Apesar disso, o CEO da Rheinmetall, Armin Papperger, afirmou que adaptar estruturas automotivas para a indústria de defesa exige investimentos elevados e nem sempre é tecnicamente simples.

O avanço do setor militar ocorre em meio à crise enfrentada pela indústria automobilística alemã, pressionada por custos elevados, queda na demanda europeia, concorrência crescente da China e ameaças tarifárias dos Estados Unidos.

Em fevereiro, a Mercedes-Benz anunciou queda de cerca de 49% no lucro anual, passando de 10,4 bilhões para 5,3 bilhões de euros em 2025. O faturamento da empresa também recuou 9%. Com exceção da BMW, as principais montadoras alemãs anunciaram cortes de empregos nos últimos meses.

Enquanto isso, o setor de defesa vive um momento de expansão. Segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), os 100 maiores fabricantes de armas do mundo atingiram recorde de vendas em 2024.